München (ots) -Die Geschichte der Familie Wolf geht im Spirit der 68er Jahre weiter - ihre Konflikte bewegen uns bis heuteMit sechs neuen Folgen von "Unsere wunderbaren Jahre" (WDR/ARD-Degeto), basierend auf dem Erfolgsroman von Peter Prange, schlägt die ARD ein neues Kapitel der historischen Eventserie auf. Am 4. März startet die zweite Staffel in der ARD Mediathek. Am 11., 15. und 22. März wird sie in Doppelfolgen zur Primetime im Ersten zu sehen sein. In den Hauptrollen sind auch diesmal wieder Katja Riemann, Anna Maria Mühe, Hans-Jochen Wagner, Ludwig Trepte, Vanessa Loibl, David Schütter und Elisa Schlott mit dabei. In den weiteren Hauptrollen spielen Damian Hardung, Rocío Luz, Omid Memar, Merlin Sandmeyer, Hanna Plaß, Ella Lee und Valerio Morigi.Die neuen Folgen erzählen auf spannende und emotionale Weise die Geschichte der Fabrikantenerbin Christel Wolf, ihrer drei Töchter und deren Kindern in den Jahren 1967 bis 69. Eine Zeit des Umbruchs und der Veränderung, ein Tauziehen zwischen Kapitalismus und politischer Revolution, zwischen familiären Verpflichtungen und dem Drängen nach persönlicher Freiheit in einer immer vielfältiger werdenden Gesellschaft.Eine Geschichte, die nicht Vergangenheit ist, sondern aktueller denn je den Aufbruch der Jungen, ihre Suche nach einem neuen Selbstverständnis und nach zukunftsweisenden Lösungen in einer sich rapide wandelnden Zeit thematisiert. Die zweite Staffel "Unsere wunderbaren Jahre" handelt von der Rebellion gegen die Werte und das Weltbild der Elterngeneration sowie von den Konflikten, die sich aus dieser Konfrontation ergeben. Rollenklischees werden hinterfragt, Ansprüche erhoben und Rechte eingefordert - auf Selbstverwirklichung, auf Diversität, auf gesellschaftliche Transformation, auf eine gerechtere Zukunft. Auch die Frage der Migration, die mit der Zuwanderung der sogenannten Gastarbeiter in den späten 1960er Jahren erstmals aufkam, stellt sich heute mit um so größerer Brisanz. Es geht um die Verantwortung für das eigene und gesellschaftliche Handeln und gleichzeitig um die Suche nach individueller Sichtbarkeit, das Abenteuer des Erwachsenwerdens und die Erfüllung von Lebensträumen."Unsere wunderbaren Jahre" erzählt auch in dieser Staffel wieder ein Stück deutscher Geschichte über familiäre Konstellationen: Der charismatische Rebell im Konflikt mit dem Alt-Nazi; die herrische Fabrikantenerbin, die sich den Herausforderungen einer neuen Zeit stellen muss; eine romantische Liebe, die zum Albtraum wird; eine unnahbare Mutter, die den Zugang zu ihrem Sohn verliert; eine Jugendfreundschaft, die im tödlichen Ernst endet; eine Migrantin, die ihren Sohn vor der Radikalisierung schützen will; ein junger Vater, der ein Unternehmen leitet und plötzlich alleinerziehend ist - um diese und weitere Themen entspinnt sich die packende und inspirierende Handlung in der zweiten Staffel von "Unsere wunderbaren Jahre"."Unsere wunderbaren Jahre" ist eine Produktion der UFA Fiction im Auftrag von WDR und ARD Degeto für die ARD, gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW und dem German Motion Picture Fund. Regisseurin und Headautorin ist Mira Thiel, Produzenten Benjamin Benedict, Marcus Welke, ausführender Produzent: Eike Adler (UFA Fiction); die Redaktion haben Caren Toennissen (WDR) und Christoph Pellander (ARD Degeto).