Münster, 14. Februar 2023: Die Vectron Systems AG (Vectron) hat nach vorläufigen Berechnungen das Geschäftsjahr 2022 nach der Rechnungslegungsmethode IFRS wie bereits angekündigt mit einem Umsatzrückgang auf EUR 25,2 Mio. (2021: EUR 38,2 Mio.) abgeschlossen. Gleichzeitig verschlechterte sich das EBITDA auf EUR -4,0 Mio. (2021: EUR 4,7 Mio.). In diesem Ergebnis sind einmalige Restrukturierungsbelastungen in Höhe von EUR 1,5 Mio. enthalten. Ohne diesen Einmalaufwand hätte das EBITDA bei EUR -2,5 Mio. gelegen.



Der Umsatzrückgang war vor allem auf die Tatsache zurückzuführen, dass im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 die außerordentlich starke Nachfrage, die aus der gesetzlich vorgeschriebenen Fiskalisierung der Kassen im Jahr 2021 resultierte, wegfiel. Zusätzlich zu diesem Effekt machte sich dann noch die Kaufzurückhaltung aufgrund konjunktureller Sorgen in der gesamten Branche bemerkbar.



Sehr erfreulich entwickelten sich dagegen die monatlich wiederkehrenden Umsätze (MRR). Diese stiegen im Gesamtjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr 2021 von EUR 6,6 Mio. um 37 Prozent auf EUR 8,9 Mio. Durch ihren weiteren Anstieg im Laufe der kommenden Jahre werden die Umsatzerlöse besser planbar und weniger volatil.



Neben dem deutlichen Umsatzrückgang belasteten auch Einmalaufwendungen durch das Kostensenkungsprogramm "Fit for Future" das Ergebnis. Die anfallenden Restrukturierungskosten, vor allem für Abfindungen, in Höhe von EUR 1,5 Mio., wurden in das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 gebucht. Durch Outsourcing von Hardware-Produktionsschritten und konsequente Prozessoptimierungen rechnet die Gesellschaft zukünftig mit monatlichen Einsparungen von rund EUR 250.000. Dieser Effekt wird sich ab der 2. Jahreshälfte 2023 spürbar in den Vectron-Zahlen widerspiegeln.



Zusätzlich wird Vectron im laufenden Geschäftsjahr von der Übernahme der acardo group AG (acardo) profitieren. Der Couponing-Spezialist wird seit Januar 2023 voll bei der Vectron Systems AG konsolidiert. Aktuell erarbeitet die Gesellschaft aus Dortmund die erforderlichen Anpassungen für die Zulieferungen zu einer IFRS-Konzernberichterstattung, sodass ab dem 1. Quartal 2023 vorläufig konsolidierte Zahlen nach IFRS vorgelegt werden sollen. Nach der Rechnungslegung HGB plant das acardo-Management 2023 mit einem Umsatz von rund EUR 12,5 Mio. und einem EBITDA von rund EUR 2,8 Mio.



Durch das Kostensenkungsprogramm "Fit for Future" und die Übernahme des profitablen acardo-Geschäfts plant Vectron ab dem Gesamtjahr 2023 wieder mit einem nachhaltig positiven Ergebnis.







