MÄRKTE USA/Leichter - Gewinnmitnahmen nach Inflationsdaten

NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Börsen tendieren die Kurse zum Start in den Dienstagshandel leichter nach der Veröffentlichung von Inflationsdaten. Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich im Januar zwar nicht so deutlich abgeschwächt wie von Volkswirten prognostiziert, doch war die Abweichung von den Vorhersagen zu gering, um Zinsängste zu schüren. Die Daten dürften der US-Notenbank keinen Grund liefern, "stärker zu bremsen", wie ein Marktteilnehmer meint.

Allerdings hatten Hoffnungen auf günstig ausfallende Inflationsdaten die Aktienkurse schon am Montag nach oben getrieben, so dass Anleger nun Gewinne mitnehmen dürften. Der Dow-Jones-Index fällt um 0,6 Prozent. Der S&P-500 verliert ebenfalls 0,6 Prozent und der Nasdaq-Composite 0,8 Prozent.

Für die nächste Fed-Sitzung im März wird bislang eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte erwartet. Wie es nun aussehe, werde die Fed wohl auf Kurs bleiben, so Greg McBride, Chief Financial Analyst bei Bankrate. Er merkt aber auch an, dass bis dahin noch weitere Daten zu Inflation und Arbeitsmarktlage veröffentlicht würden. Und Chris Beauchamp von IG meint, die Inflation erweise sich als hartnäckig. Die Daten zeigten, dass die Fed noch einiges zu tun habe.

Neben den Verbraucherpreisen wurden die Januar-Daten zu den Reallöhnen veröffentlicht. Hier wurde nach einer Stagnation im Dezember nun ein Anstieg um 0,7 Prozent verzeichnet. Der Dollar reagiert mit einer Berg- und Talfahrt auf die Daten. Aktuell tendiert der Dollarindex kaum verändert. Am Anleihemarkt ziehen die Renditen an.

Daneben geht die Bilanzsaison weiter. Unter anderem hat Arista Networks mit Umsatz und Ergebnis im vierten Quartal die Erwartungen des Marktes übertroffen. Die Aktie sinkt gleichwohl um 3,3 Prozent, hat aber seit Jahresbeginn schon etwa 10 Prozent zugelegt. Besser als erwartet hat auch der Autoverleiher Avis Budget (+0,7%) im vierten Quartal abgeschnitten. Überraschend stark sind ferner die Geschäftszahlen von Palantir (+11,6%) ausgefallen. Für das Unternehmen war das vierte Quartal nach GAAP das erste profitable überhaupt. Coca-Cola (-0,3%) können sich dem negativen Umfeld nicht entziehen, obwohl der Getränkekonzern gute Zahlen vorgelegt und einen optimistischen Ausblick gegeben hat.

Ford verlieren 0,9 Prozent. Der Automobilkonzern will in Europa in den kommenden drei Jahren 3.800 Arbeitsplätze abbauen und begründet dies mit der Umstellung auf Elektromobilität.

Die Ölpreise fallen, nachdem die USA Teile ihrer strategischen Ölreserven freigegeben haben. Übergeordnet stütze jedoch die Entscheidung Russlands, in Reaktion auf die westlichen Sanktionen die tägliche Fördermenge um 500.000 Barrel Öl zu reduzieren, heißt es.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.035,66 -0,6% -210,27 +2,7% S&P-500 4.110,66 -0,6% -26,63 +7,1% Nasdaq-Comp. 11.795,55 -0,8% -96,24 +12,7% Nasdaq-100 12.401,82 -0,8% -100,49 +13,4% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,61 +7,2 4,54 18,9 5 Jahre 4,00 +8,5 3,92 0,1 7 Jahre 3,89 +7,1 3,82 -7,6 10 Jahre 3,75 +5,0 3,70 -12,7 30 Jahre 3,79 +1,3 3,78 -18,0 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:16 Mo, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0722 -0,0% 1,0737 1,0716 +0,2% EUR/JPY 142,62 +0,4% 141,67 142,30 +1,6% EUR/CHF 0,9888 +0,3% 0,9855 0,9873 -0,1% EUR/GBP 0,8833 -0,0% 0,8830 0,8836 -0,2% USD/JPY 132,98 +0,4% 131,94 132,78 +1,4% GBP/USD 1,2135 -0,0% 1,2160 1,2129 +0,3% USD/CNH (Offshore) 6,8363 +0,2% 6,8228 6,8294 -1,3% Bitcoin BTC/USD 21.684,11 +0,1% 21.760,26 21.645,66 +30,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,04 80,14 -2,6% -2,10 -3,0% Brent/ICE 84,73 86,61 -2,2% -1,88 -1,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 53,50 51,71 +3,5% +1,79 -30,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.845,91 1.853,60 -0,4% -7,69 +1,2% Silber (Spot) 21,67 22,03 -1,6% -0,35 -9,6% Platin (Spot) 943,40 958,00 -1,5% -14,60 -11,7% Kupfer-Future 4,06 4,06 +0,1% +0,01 +6,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

