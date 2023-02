Die Laboreinrichtungen von Altasciences in Columbia, US-Bundesstaat Missouri, unterlaufen derzeit umfangreiche Erweiterungsarbeiten, die noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Die neue Fläche von 8.000 Quadratfuß entspricht dem bestehenden bioanalytischen Labor von Altasciences in Laval, Québec, Kanada, und wird modernste Anlagen und bioanalytische Kapazitäten bereitstellen. Damit wird das bereits am Altasciences-Standort in Seattle, US-Bundesstaat Washington, vorhandene Dienstleistungsangebot zur Unterstützung präklinischer und klinischer Studien in den USA ergänzt.

Die strategische Lage des Labors in unmittelbarer Nähe zu präklinischen und klinischen Einrichtungen bekräftigt das Ziel von Altasciences, eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Teams, Standorten und Entwicklungsphasen zu ermöglichen.

"Wir begrüßen die Erweiterung der Laborkapazitäten an unserem Standort in Columbia. Mit diesem weiteren modernen Bioanalytik- und Durchflusszytometrielabor mit umfassendem Dienstleistungsangebot freuen wir uns darauf, unseren Kunden wie gewohnt unsere hochwertigen und schnellen Analysen von Studienproben bereitstellen zu können", berichtet Lynne Le Sauteur, Vice President, Laboratory Sciences, bei Altasciences.

Der Standort Columbia liegt günstig im Mittleren Westen der USA, in der Nähe der schnell wachsenden Universitätsstadt, die aus dem ganzen Land gut zu erreichen ist. Das bioanalytische Labor wird über 48 Laborarbeitsplätze in einem offenen Raum verfügen und Dienstleistungen wie Massenspektrometrie und Ligandenbindungstests, Durchflusszytometrie, Biomarker sowie Zellkulturen anbieten.

"Wir bei Altasciences erweitern unsere Kapazitäten, um unseren strategischen Wachstumsplan zu unterstützen, und freuen uns auf die Fertigstellung dieses neuen Labors, das unser bestehendes nordamerikanisches Serviceangebot ergänzt", so Andy Brown, Columbia Site Director bei Altasciences.

Über Altasciences

Altasciences ist ein integrierter Anbieter von Lösungen für die Arzneimittelentwicklung, der Pharma- und Biotechnologieunternehmen mit einem bewährten, flexiblen Konzept für präklinische und klinische Pharmakologie-Studien unterstützt, das Formulierungs-, Herstellungs- und Analysedienste beinhaltet. Seit über 25 Jahren kooperiert Altasciences mit Sponsoren, um fundierte, schnellere und ausgereiftere Entscheidungen in der frühen Medikamentenentwicklung zu unterstützen. Die integrierten Full-Service-Lösungen von Altasciences umfassen präklinische Sicherheitsprüfungen, klinische Pharmakologie und Wirksamkeitsnachweise, Bioanalyse, Programmmanagement, Medical Writing, Biostatistik, klinische Überwachung und Datenmanagement, die alle auf konkrete Sponsorenanforderungen zugeschnitten werden können. Altasciences unterstützt seine Sponsoren dabei, bessere Arzneimittel zu entwickeln und sie den Patienten schneller zugänglich zu machen.

