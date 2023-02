Chatbots können so ziemlich jede Frage beantworten. Dazu bedienen sich bei den Texten anderer. Für die Verlagsbranche ist das ein Problem - sie fordert daher einen finanziellen Ausgleich. Mit der Integration eines KI-Chatbots in Microsofts Suchmaschine Bing und dem geplanten Konkurrenzangebot von Google kommt die Technologie demnächst im Alltag von Millionen von Menschen an. Für Nutzer:innen ist es natürlich praktisch, wenn ihre Fragen direkt vom Chatbot beantwortet werden und das Klicken auf weiterführende Links unnötig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...