FRANKFURT (dpa-AFX) - Positiv gewertete Geschäftszahlen und ein voraussichtlicher Dividendenanstieg haben am Dienstag die Aktien von Bilfinger auf den höchsten Stand seit Mai 2022 gehievt. Zum Handelsende waren sie mit einem Zuwachs von 9,8 Prozent auf 35,46 Euro der zweitstärkste Wert im Nebenwerteindex SDax , der um rund 0,4 Prozent höher schloss.

Der Industriedienstleister profitierte im vergangenen Jahr von einer hohen Nachfrage. Während das Unternehmen den Umsatz deutlich erhöhen konnte, gingen die Ergebnisse jedoch wegen Einmalkosten für ein Sparprogramm kräftig zurück. Mit einer verschlankten Verwaltung sowie standardisierten Arbeitsabläufen und einer einfacheren Struktur will Bilfinger in den kommenden Jahren effizienter werden. Die Kennziffern seien deutlich positiver als erhofft, sagte ein Händler in einer ersten Reaktion, auch mit Blick auf die Unternehmensziele für 2023.

Das Management von Bilfinger plant für 2022 mit einer Dividende von 1,30 Euro je Aktie. Für 2021 wurden 4,75 Euro an die Aktionäre ausgeschüttet, allerdings war darin eine Sonderausschüttung von 3,75 Euro enthalten. Insofern steigt die nun vorgeschlagene Dividende deutlich.

Die Bilfinger-Aktien sind bereits seit Anfang des Jahres im Rally-Modus und hatten Ende Januar die Zwischenhochs aus dem Juli und August des vergangenen Jahres bei jeweils etwas unter 32 Euro überklettert. Im noch jungen Börsenjahr 2023 beläuft sich der Kursgewinn aktuell auf rund 31 Prozent. Damit zählen sie zu den Favoriten im SDax. Um 25 Euro sind die Titel gut unterstützt. Der nächste Widerstand wartet im Bereich knapp unter 40 Euro, dem Zwischenhoch vom April 2022./ajx/edh/ajx/jha/