AKTIENMÄRKTE (18:30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 4.238,76 -0,1% +11,7% Stoxx50 3.935,81 +0,0% +7,8% DAX 15.380,56 -0,1% +10,5% FTSE 7.953,85 +0,1% +6,7% CAC 7.213,81 +0,1% +11,4% DJIA 33.984,96 -0,8% +2,5% S&P-500 4.114,59 -0,5% +7,2% Nasdaq-Comp. 11.845,51 -0,4% +13,2% Nasdaq-100 12.460,21 -0,3% +13,9% Nikkei-225 27.602,77 +0,6% +5,8% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 135,13 -96 *zu Vortag

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,84 80,14 -1,6% -1,30 -2,0% Brent/ICE 85,29 86,61 -1,5% -1,32 -0,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 52,70 51,71 +1,9% +0,99 -30,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.848,85 1.853,60 -0,3% -4,76 +1,4% Silber (Spot) 21,79 22,03 -1,1% -0,24 -9,1% Platin (Spot) 935,48 958,00 -2,4% -22,53 -12,4% Kupfer-Future 4,06 4,06 +0,1% +0,01 +6,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Steigende Marktzinsen und der sich erholende Dollar drücken den Goldpreis. Die Ölpreise geraten ebenfalls unter Druck, nachdem die USA Teile ihrer strategischen Ölreserven freigegeben haben.

FINANZMARKT USA

Schwächer - Wieder hochgekochte Zinssorgen setzen die US-Börsen am Dienstag deutlicher unter Druck. Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich im Januar zwar weiter verlangsamt, dies aber nicht so deutlich wie von Volkswirten prognostiziert. Hoffnungen auf günstig ausfallende Inflationsdaten hatten die Aktienkurse am Vortag nach oben getrieben, so dass Anleger nun Gewinne mitnehmen. Neben den Verbraucherpreisen wurden die Januardaten zu den Reallöhnen veröffentlicht. Hier wurde nach einer Stagnation im Dezember nun ein Anstieg um 0,7 Prozent verzeichnet. Der Anstieg dürfte inflationär wirken und die Zinssorgen weiter befeuern.

Am Rentenmarkt geraten die Notierungen mit den wieder hochkochenden Zinserhöhungsspekulationen unter Druck, die Renditen steigen damit deutlich.

Unter den Einzelaktien sinken Coca-Cola um 1,2 Prozent. Der Getränkegigant hat zwar den Umsatz im abgelaufenen Quartal deutlicher als erwartet gesteigert, zugleich rechnet die Gesellschaft aber mit nachlassender Dynamik der Erlösentwicklung im Jahresverlauf. Marriott International ziehen um 1,3 Prozent an, der Hotelbetreiber schnitt im vierten Quartal besser als gedacht ab. Arista Networks (+2,8%) hat mit Umsatz und Ergebnis im vierten Quartal die Erwartungen des Marktes übertroffen. Besser als erwartet hat auch der Autoverleiher Avis Budget (+6,1%) in der vierten Periode abgeschnitten. Überraschend stark sind ferner die Geschäftszahlen von Palantir (+13,6%) ausgefallen. Ford verlieren 0,2 Prozent. Der Automobilkonzern will in Europa in den kommenden drei Jahren 3.800 Arbeitsplätze abbauen und begründet dies mit der Umstellung auf Elektromobilität.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

19:00 AT/Telekom Austria AG, Jahresergebnis

22:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 4Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Knapp behauptet - Die neuen US-Inflationsdaten haben die Stimmung an den europäischen Kapitalmärkten gedämpft. Die Renditen zogen deutlich an, so stieg die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen um 7 Basispunkte auf 2,44 Prozent. Die Aktienmärkte konnten sich mehr oder weniger behaupten. Bei den Branchen in Europa wurde die Gewinnerliste vom Stoxx-Index der Telekom-Aktien angeführt, er stieg um 1,5 Prozent. Händler verwiesen auf den Einstieg von Liberty Global bei Vodafone (+3,4%). BT zogen um 3,1 Prozent an, Telefonica um 3,6 Prozent und Deutsche Telekom um 0,9 Prozent. Reise- und Freizeit-Aktien gehörten mit einem Index-Plus von 1,3 Prozent ebenfalls zu den Gewinnern. Hier stachen Flutter mit einem Plus von 1,8 Prozent heraus. Das Unterhaltungsunternehmen will seine Aktien künftig auch in den USA listen lassen. Tui-Aktien legten in London um 0,7 Prozent zu. Hier konnte dank starker Reisenachfrage der Verlust im Quartal reduziert werden. Im DAX gewannen Deutsche Bank 1,6 Prozent, Bayer 1,5 Prozent und VW 1,4 Prozent. Das Landgericht Braunschweig hat eine Klage für mehr Klimaschutz bei Volkswagen abgewiesen. Brenntag stiegen um 1,2 Prozent. Dabei profitierten die Titel vom Einstieg des aktivistischen Investors Engine Capital. Auf der anderen Seite fielen MTU nach ihren Ergebniszahlen um 4 Prozent. Marktteilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen. Sartorius gaben um 1,6 Prozent nach, Linde um 1,3 Prozent und BASF um 1,2 Prozent. Um 13,2 Prozent nach oben sprangen die Aktien der Norma AG. Händler verwiesen auf mindestens drei abgelehnte Übernahmeangebote von Finanzinvestoren. Thyssenkrupp brachen nach ihren Zahlen um 10,4 Prozent ein. Auf der anderen Seite gewannen Bilfinger rund 10 Prozent. Jenoptik stiegen um 4,1 Prozent, sowohl der Umsatz als auch die Margen haben die Prognosen geschlagen. Nemetschek verloren 0,3 Prozent. Von den Analysten der Citi hieß es, Umsatz und EBITDA seien am unteren Ende der Prognosespanne und damit leicht unter dem Konsens ausgefallen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:16 Mo, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0723 -0,0% 1,0737 1,0716 +0,2% EUR/JPY 142,87 +0,6% 141,67 142,30 +1,8% EUR/CHF 0,9890 +0,3% 0,9855 0,9873 -0,1% EUR/GBP 0,8813 -0,3% 0,8830 0,8836 -0,4% USD/JPY 133,25 +0,6% 131,94 132,78 +1,6% GBP/USD 1,2168 +0,3% 1,2160 1,2129 +0,6% USD/CNH (Offshore) 6,8360 +0,2% 6,8228 6,8294 -1,3% Bitcoin BTC/USD 22.059,92 +1,9% 21.760,26 21.645,66 +32,9%

Der Dollar erholt sich mit den Zinsspekulationen nach einer Berg- und Talfahrt klar von seinen Tagestiefs, aktuell tendiert der Dollarindex auf Tagessicht 0,1 Prozent höher.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Gestützt von einer festen Tendenz an der Wall Street haben sich die ostasiatischen Aktienmärkte am Dienstag freundlich gezeigt. Vor den US-Verbraucherpreisdaten im späteren Tagesverlauf lehnten sich die Akteure in Ostasien aber auch nicht allzuweit aus dem Fenster. Zu den Favoriten gehörten in der gesamten Region Aktien aus dem Technologiebereich, nachdem diese schon in den USA am besten gelaufen waren. Dass die japanische Wirtschaft im letzten Quartal 2022 weniger stark gewachsen ist erwartet, belastete die Tokioter Börse nicht. Positiv kam dafür an, dass die japanische Regierung nun offiziell den als Befürworter einer Nullzinspolitik geltenden Kazuo Ueda ab April zum neuen Chef der Bank of Japan ernannt hat. An den chinesischen Börsen gehörten Immobilienaktien zu den Favoriten. Rückenwind kam laut den Marktexperten der Commerzbank davon, dass sich die Branchenunternehmen mit grünem Licht aus Peking inzwischen wieder finanzielle Mittel über die Platzierung von Aktien besorgen dürfen. Unter den Einzelwerten in Tokio stiegen Suntory Beverage & Food um 6,4 Prozent nach einem um 20 Prozent gesteigerten Nettogewinn 2022. Bei Recruit Holdings (-5%) hatte das Quartalsergebnis die Analystenerwartung verfehlt. Jeweils nach der Quartalszahlenvorlage gaben Sumitomo Heavy um 0,6, Yamaha Motor um 1,0 und Japan Steel Works um 3,6 Prozent nach. Citizen Holdings machten einen Satz um 16 Prozent. Das Mikrotrechnologieunternehmen hatte neben den Quartalszahlen den Rückkauf eigener Aktien von bis zu 25,6 Prozent der ausstehenden Papiere angekündigt. Wuxi Biologics kamen in Hongkong um 4,2 Prozent zurück. Auch hier verfehlten die präsentierten Ergebnisse trotz deutlicher Zuwächse die Erwartungen des Marktes. In Seoul machten LG Electronics einen Satz um 5,7 Prozent nach oben. Händler sprachen von Hoffnungen auf eine Gewinnerholung bei dem Verbraucherelektronikhersteller. Weiter unter Druck standen in Sydney Star Entertainment (-13,5%), immer noch belastet von Sorgen, dass das Unternehmen wegen Problemen in seinem Kasino in Sydney eine Kapitalerhöhung durchführen könnte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

AIRBUS

will mit einer Produktionssteigerung von der anziehenden Nachfrage nach Langstreckenflügen profitieren. Der Konzern plane, die Produktionsraten seiner zwei größten Flugzeuge zu erhöhen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

AIRBUS/BOEING/AIR INDIA

Air India gibt die größte Bestellung der Luftfahrtgeschichte in Auftrag. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es 470 Maschinen bei Airbus und dem US-Konkurrenten Boeing fest bestellt.

MTU

will in den kommenden Jahren vor allem organisch wachsen, kann sich aber auch Übernahmen vorstellen. "Zukäufe sind immer auf der Agenda, wenn die richtigen Firmen auf dem Markt wären", sagte der neue CEO Lars Wagner im Interview mit Dow Jones Newswires. In der Vergangenheit habe der Münchener DAX-Konzern auch in kleinere Technologiefirmen investiert. "Sollten aber größere Zukäufe auf den Markt kommen, sind wir durchaus interessiert", ergänzte der Manager.

JENOPTIK

hat im vergangenen Jahr seine Prognose übertroffen und stellt für das laufende Geschäftsjahr weiteres Wachstum in Aussicht. Dank eines guten Auftragseingangs, eines hohen Auftragsbestands und eines anhaltend positiven Verlaufs in den photonischen Kerngeschäften, vor allem im Halbleiterausrüstungsbereich, erwartet der Konzern aus Jena 2023 einen Umsatz in der Spanne von 1,05 bis 1,1 Milliarden Euro und eine EBITDA-Marge von 19,0 bis 19,5 Prozent.

SÜDZUCKER

wird kurz vor Ablauf des Geschäftsjahres 2022/23 noch einmal zuversichtlicher für die Gewinnentwicklung. Die Prognose für den operativen Gewinn wurde dank der guten Entwicklung im Segment Zucker erneut angehoben. Beim Umsatz zeigt sich der Konzern dagegen vorsichtiger.

CARREFOUR

startet einen neuen Aktienrückkauf und erhöht seine Dividende, nachdem Umsatz und Gewinn für 2022 die Erwartungen übertroffen haben. Die Franzosen kündigten an, einen neuen Aktienrückkauf im Wert von 800 Millionen Euro zu starten, den zweiten seit vergangenem Jahr. Die Dividende soll um 8 Prozent auf 0,56 Euro pro Aktie steigen. Der Rückkauf soll im Laufe des Jahres abgeschlossen werden, so Carrefour.

LOUIS VUITTON

führt offenbar Gespräche, um den Musikproduzenten und Streetwear-Unternehmer Pharrell Williams als nächsten Chefdesigner für Herrenmode zu verpflichten. Das berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Im Falle einer Ernennung würde der 49-jährige Williams die Rolle übernehmen, die zuvor Virgil Abloh innehatte, der im November 2021 verstorben ist.

COCA-COLA

hat im vierten Quartal aufgrund des stärkeren Dollars weniger verdient, damit aber die Analystenerwartungen erreicht. Der Umsatz stieg nur um 7 Prozent, da höhere Preise einen Rückgang des Verkaufsvolumens ausglichen, wie der US-Konzern mitteilte.

