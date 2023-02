Bitcoin Kurs schwankt um 22.000er-Marke - US-Inflation bei 6,4 Prozent

Dass der Preisdruck in den USA weniger stark nachlässt als erwartet, lässt Anleger dies- und jenseits des Atlantiks wieder vorsichtiger agieren. Unmittelbar nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten schwankt der Bitcoin Kurs stark hin und her. Eine Bitcoin-Einheit kostet am Dienstagnachmittag rund 22.000 Dollar und damit rund 2 Prozent mehr im Vergleich zum Vortag. Damit reduzieren sich auch die Wochenverluste auf rund vier Prozent. US-Verbraucherpreise steigen im Januar weniger stark als erwartet Die US-Verbraucherpreise haben im Januar wie erwartet weiter abgenommen, allerdings weniger stark als gedacht. Mit 6,4 Prozent lag der Preisdruck zwar unter dem Vormonatswert von 6,5 Prozent, jedoch über den Erwartungen von 6,2 Einheiten.

Seit Juni 2022 gestaltet sich die Teuerungsrate in den USA damit rückläufig. Langfristig verfolgt die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ein Ziel von 2,0 Prozent.

Vor dem Hintergrund der nach wie vor hohen Teuerungsraten und einem robusten Arbeitsmarkt könnte die US-Notenbank in den kommenden Monaten weiter an den Zinsschrauben drehen. Die Zinserhöhungsfantasien dürften somit neue Nahrung erhalten haben.

Auf der Gegenseite könnten Anleger die jüngsten Daten aber auch durchaus an manchen Stellen positiv interpretieren, da die Inflation sich weiter rückläufig bewegt hat.

In manchen Anlegerkreisen wird erwartet, dass die Fed noch zwei weitere Zinsschritte bis auf ein Zinsband von 5,00 bis 5,25 Prozent wagen könnte. Damit würde das Zinslevel noch um weitere 50 Basispunkte erhöht werden, bis ein potenzieller Zinsgipfel möglicherweise erreicht ist.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.