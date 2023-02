Die Moody's Corporation (NYSE:MCO) gab heute bekannt, dass die unternehmenseigene gemeinnützige Stiftung, die Moody's Foundation, Bewerbungen für globale Nonprofit-Partner entgegennimmt, die den beiden strategischen Schwerpunktbereichen des Unternehmens gerecht werden: Förderung von Kleinunternehmen und Unterstützung der Wiederherstellung von Ökosystemen in Schwellenländern.

"Wir bei Moody's vertreten die Ansicht, dass die Förderung von Inklusion und Resilienz eine prosperierende Zukunft möglich macht", so Jennifer Stula Rivera, Global Head of Community Impact bei Moody's. "Wir freuen uns, neue Partner begrüßen zu dürfen, die unseren strategischen Prioritäten und unserer Mission folgen, Menschen mit dem erforderlichen Wissen und den nötigen Ressourcen auszustatten, um Chancen zu nutzen und ihr Leben zu verbessern."

"Die Förderung unserer Mitarbeiter und von Gemeinschaften ist ein zentraler Bestandteil unseres Wertesystems, unserer Unternehmensstrategie und unseres Unternehmenszwecks", so David Platt, Chief Strategy Officer bei Moody's. "Unsere Kollegen sind maßgeblich am Erfolg unserer Freiwilligen- und Mentorenprogramme beteiligt und wir freuen uns darauf, sie mit neuen Partnern zu vernetzen, die in ihren Gemeinden etwas bewirken."

Die Community Impact-Strategie von Moody's konzentriert sich auf Herausforderungen, von denen Menschen in Schwellenländern unverhältnismäßig stark betroffen sind. Moody's greift auf Zuschüsse der Moody's Foundation zurück, implementiert Initiativen zur Einbindung von Mitarbeitern, wie beispielsweise ehrenamtliche Tätigkeiten und Mentorenprogramme, und bietet Pro-Bono-Zugang zu seinen Produkten und Dienstleistungen, um seine beiden Schwerpunktbereiche zu unterstützen:

Die Förderung von Kleinunternehmen: Unterstützung von unterschätzten Unternehmern, wie etwa Frauen und farbige Menschen, damit sie ihre Unternehmen skalieren und die Möglichkeiten zur Beschäftigung und sozioökonomischen Mobilität der Menschen in ihren Gemeinden erweitern können.

Die Unterstützung der Wiederherstellung von Ökosystemen: Bereitstellung von Ressourcen, Dienstleistungen und Tools für Gemeinschaften, die von ökologischen Verschlechterungen betroffen sind, damit sie ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber einem sich verändernden Planeten steigern können.

Interessierte gemeinnützige Organisationen sind aufgerufen, sich die Ausschreibung durchzulesen und diesen Eignungstest auszufüllen. Die geeigneten Bewerber werden gebeten, einen Antrag einzureichen. Die Bewerbungsfrist endet am Mittwoch, den 15. März um 5:00 Uhr ET.

Erfahren Sie mehr über die Moody's Foundation und die Community Impact-Programme von Moody's: https://www.moodys.com/communityimpact

ÜBER DIE MOODY'S CORPORATION

Moody's (NYSE: MCO) ist ein global agierendes Unternehmen für integrierte Risikobewertung, das Organisationen dabei unterstützt, bessere Entscheidungen zu treffen. Die Daten, Analyselösungen und Analysen von Moody's helfen Entscheidungsträgern, Chancen zu erkennen und Risiken im Zusammenhang mit Geschäften mit anderen zu managen. Wir sind überzeugt, dass größere Transparenz, fundiertere Entscheidungen und ein fairer Zugang zu Informationen die Grundlage für gemeinsamen Fortschritt bilden. Moody's beschäftigt rund 14.000 Mitarbeiter in über 40 Ländern und verbindet internationale Präsenz mit lokaler Expertise. Außerdem blickt Moody's auf mehr als ein Jahrhundert Erfahrung auf den Finanzmärkten zurück.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230214005167/de/

Contacts:

SHIVANI KAK

Investor Relations

212.553.0298

shivani.kak@moodys.com



CHRIS CASHMAN

Communications

+1 (212) 553-0729

chris.cashman@moodys.com