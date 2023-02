Die A1 Telekom Austria wird das American Depositary Receipts Programm (ADR) aufgrund der abgenommenen Relevanz per 31. März 2023 auslaufen lassen, wie das Unternehmen im Q4-Bericht informiert. Zur Info: Ein ADR ist ein von US-amerikanischen Banken ausgegebener Hinterlegungsschein, der eine bestimmte Anzahl von American Depositary Shares (ADS) verbrieft, deren Wert von den ausländischen Aktien-Originalen abhängt. Im Falle von Telekom Austria verbrieft jedes ADS das Recht auf den Erhalt von zwei Inhaberaktien. Die Telekom-ADR starteten an der NYSE, im Mai 2007 zog die Telekom Austria ihre Notierung an der New Yorker Börse zurück, die ADRs waren dann im Freiverkehr im Rahmen des Level I ADR-Programms.

