Die A1 Telekom Austria Group hat 2022 den Umsatz um 5,4 Prozent auf 5.005 Mio. Euro gesteigert. Die Auswirkungen des BYN/EUR-Wechselkurses auf den Gesamtumsatz beliefen sich auf 36 Mio. Euro, so das Unternehmen. Die Erlöse aus Dienstleistungen stiegen um 5,2 Prozent, die Erlöse aus dem Verkauf von Endgeräten um 6 Prozent. Das EBITDA konnte in 2022 um 7,7 Prozent auf 1.838 Mio. Euro erhöht werden, da der solide Anstieg der Erlöse aus Dienstleistungen in allen Märkten die gestiegenen Kern-OPEX mehr als ausgleichen konnte, wie es heißt. Das Jahresergebnis 2022 liegt 39,5 Prozent höher bei 635 Mio. Euro. Der Vorstand plant der Hauptversammlung eine Dividende von 0,32 Euro je Aktie vorzuschlagen (2021: 0,28 Euro). Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Umsatzwachstum von rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...