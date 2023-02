Uptime Institute, ("Uptime") die Global Digital Infrastructure Authority, ein Unternehmen aus dem Portfolio von Dominus Capital, L.P., gab heute bekannt, dass es seine Akquisition von LEET Security S.L. abgeschlossen hat. LEET Security stellt eine unabhängige Methode zur Bewertung von Cybersicherheitsrisiken und ein Bewertungssystem zur Verfügung, das speziell für die Identifizierung, Charakterisierung und Bewertung von Cybersicherheitsrisiken bei Diensten entwickelt wurde, die digitale Infrastrukturen für jeden Aspekt der Leistungserbringung nutzen.

Alle Unternehmen und ihre IKT-Servicepartner stehen unter steigendem Druck, ihre digitale Infrastruktur angesichts der komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungslandschaft im Bereich der Cyberrisiken zu sichern. Das LEET-Bewertungssystem für Cybersicherheit geht direkt auf dieses Problem ein, indem es Kunden die Möglichkeit gibt, die Art und den Schweregrad dieser Risiken leicht zu verstehen. Die Kunden können dann die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, um diese Risiken zu mindern und die Sicherheitslage ihres Unternehmens kontinuierlich zu verbessern und so ihr Unternehmen gegen Cyber-Bedrohungen zu wappnen. Dazu gehört es, systemische Schwachstellen und spezifische Risiken zu identifizieren und dann kompensierende Sicherheitskontrollen sowohl für die interne als auch für die externe "Angriffsfläche" zu schaffen, die in allen von ihnen genutzten digitalen Diensten vorhanden sein kann, unabhängig davon, ob dieser Dienst intern bereitgestellt oder über einen Drittanbieter erbracht wird.

Der Cyber Security Service von LEET bietet einen rigorosen und transparenten Ansatz, der auf einem umfassenden Kontrollrahmen errichtet wurde, der von den am weitesten verbreiteten, weltweit angenommenen Cyber-Standards und -Rahmenwerken abgeleitet ist, einschließlich National Institute of Standards and Technology (NIST), General Data Protection Regulation (GDPR), Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS), International Standards Organization (ISO-27001) und Esquema Nacional de Seguridad/National Security Framework (ENS) und anderen. Das bewährte und sich ständig weiterentwickelnde Bewertungssystem von LEET gibt Kunden und internen Nutzern die Gewissheit, dass die von LEET bewerteten digitalen Dienste, auf die sie sich verlassen, kontinuierlich bewertet und überwacht werden.

"LEET Security hat eine einzigartige und differenzierte Lösung entwickelt, die über ein kritisches Bedürfnis verfügt, das alle Unternehmen haben die Fähigkeit, Cybersicherheitsbedrohungen gründlich zu erkennen, zu untersuchen und zu entschärfen", sagte Martin V. McCarthy, Chief Executive Officer, Uptime Institute. "Traditionelle Risikomanagement-Methoden verfolgen einen Outside-in-Ansatz oder einen Inside-out-Ansatz, der nicht immer berücksichtigt, wie "böse Akteure" potenzielle Angriffsflächen ausnutzen könnten. LEET Security bietet beide Perspektiven über die gesamte Landschaft der externen und internen Cybersicherheitsschwachstellen eines Unternehmens, um tiefe Einblicke in die exponierten Bedrohungsflächen zu gewähren und es dem Unternehmen zu ermöglichen, seine Cybersicherheitslage zu verbessern. Die Ergänzung des Dienstleistungsportfolios von Uptime Institute durch das Cyber-Rating-Angebot von LEET stellt für die Kunden einen unvergleichlichen Mehrwert dar, da es auf den Elementen der physischen und betrieblichen Sicherheit aufbaut, die Uptime bereits in seinen verschiedenen Bewertungen und Zertifizierungen abdeckt", so McCarthy weiter.

"Wir freuen uns, dass wir uns dem Uptime Institute, der unbestrittenen globalen Einrichtung für digitale Infrastruktur, anschließen können", sagte Antonio Ramos, Chief Executive Officer und Gründer von LEET Security. "In den letzten zehn Jahren hat LEET Security, S.L. ein einzigartiges und umfassendes Bewertungssystem für Cybersicherheit entwickelt. Durch die geografische Ausdehnung und die Entwicklung neuer Serviceangebote im Rahmen von Uptime werden wir nun viel mehr Möglichkeiten für Wachstum haben. Wir sehen dieser nächsten Phase der Globalisierung unseres Unternehmens mit Freude entgegen. Ich möchte mich persönlich bei all unseren Kunden, Mitarbeitern und Investoren bedanken, die uns auf diesem Weg seit 2010 unterstützt haben, indem sie uns einen einzigartigen Wert verschafft und kontinuierliche Innovation in den kritischen Bereich der Cybersicherheit gebracht haben."

"Die Akquisition von LEET Security baut auf der Führungsposition von Uptime auf dem weltweiten Markt für digitale Infrastruktur auf. LEET steigert den Kernwert der bestehenden Angebote von Uptime, indem es einen differenzierten Cybersicherheitsdienst als Antwort auf Kunden- und Marktanforderungen anbietet. Wir sind begeistert von den expandierenden Möglichkeiten, die sich für beide Unternehmen ergeben", sagte Bob Haswell, Gründungspartner von Dominus Capital.

LEET Security ist die zweite M&A-Transaktion von Uptime, die in diesem Monat abgeschlossen wurde. Sie folgt zwei Wochen nach der Akquisition von CNet Training, LTD, einem globalen Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der Zentrale in Großbritannien, das ein führender Anbieter von Lösungen für die Ausbildung in digitaler Infrastruktur sowie für Lernen und Entwicklung ist. Uptime prüft auch weiterhin potenzielle Akquisitionen, um sein Serviceportfolio zu erweitern und seine Mission, Eigentümern, Betreibern und Mietern von Rechenzentren auf der ganzen Welt bei der Bereitstellung und dem Zugang zu einer belastbaren, verfügbaren, nachhaltigen und sicheren digitalen Infrastruktur zu helfen, die sie für ihre geschäftskritischen Anwendungen und Dienste benötigen, noch besser zu erfüllen.

Über das Uptime Institute

Uptime Institute ist die Global Digital Infrastructure Authority. Seit über 25 Jahren hat das Unternehmen branchenführende Benchmarks für die Leistung, Resilienz, Nachhaltigkeit und Effizienz von Rechenzentren etabliert, die den Kunden die Gewissheit geben, dass ihre digitale Infrastruktur unter einer Vielzahl von Betriebsbedingungen auf einem Niveau arbeiten kann, das ihren geschäftlichen Anforderungen entspricht. Der Tier-Standard von Uptime ist der vertrauenswürdigste und am weitesten verbreitete globale Standard der IT-Branche für die Planung, den Bau und den Betrieb von Rechenzentren dem Rückgrat der digitalen Wirtschaft. Sein Tier-Standard und seine Zertifizierungen, die Überprüfungen von Management und Betrieb, die standardisierte, umfassende Risikobewertung des FSI-Finanzsektors, eine breite Palette zusätzlicher Risiko- und Leistungsbewertungen, Intelligence Research Services und akkreditierte Schulungen, die von mehr als 100.000 Rechenzentrumsexperten absolviert wurden, haben Tausenden von Unternehmen in über 100 Ländern geholfen, kritische IT Assets zu optimieren und gleichzeitig Kosten, Ressourcen und Effizienz zu managen.

Uptime Institute hat seine Zentrale in New York, NY, mit Niederlassungen in London, Sao Paulo, Dubai, KSA, Singapur und Taipeh und jetzt auch in Madrid. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.uptimeinstitute.com.

Über LEET Security

LEET Security ist eine unabhängige Rating-Agentur, die ausschließlich zu dem Zweck gegründet wurde, ein Kennzeichnungssystem zu entwickeln und zu managen, mit dem die Informationssicherheit von Unternehmen und deren externen Anbietern/Partnern zuverlässig bewertet werden kann.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2010 hat die Cyber-Rating-Agentur LEET Security die Risiko- und Kontrollmaßnahmen zusammengestellt und aktualisiert, die in den wichtigsten internationalen Richtlinien, Standards und Best Practices definiert sind, einschließlich National Institute of Standards and Technology (NIST), General Data Protection Regulation (GDPR), Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS), International Standards Organization (ISO-27001) und Esquema Nacional de Seguridad/ National Security Framework (ENS) unter anderem. Unter Nutzung seiner proprietären und getesteten Methodik klassifiziert und gruppiert LEET die definierten Kontrollen, um einen "Score" für die Sicherheitslage zu stellen, welcher durch den LEET-Stempel mit einem detaillierten Bericht bestätigt wird.

Das LEET-Sicherheitsrating stellt Kunden und Anwendern die Gewissheit zur Verfügung, dass Cybersicherheitsrisiken in allen Diensten, die digitale Infrastrukturen für jeden Aspekt der Servicebereitstellung über unternehmenseigene digitale Dienste und Infrastrukturen und Drittpartner nutzen, identifiziert und charakterisiert werden. Die Bewertung gibt klar die Entschlossenheit und die Investitionen eines Unternehmens in die Messung, Überwachung und Stärkung seiner Sicherheitslage an und stellt eine vollständige Transparenz der implementierten Sicherheitsmaßnahmen her. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.leetsecurity.com.

Über Dominus Capital, L.P.

Dominus Capital mit Sitz in New York ist eine führende mittelständische Beteiligungsgesellschaft, die sich auf managementgeführte Übernahmen und Wachstumskapitalinvestitionen in familien- und gründergeführte Unternehmen aus den Bereichen Unternehmensdienstleistungen und leichte Fertigung konzentriert. Dominus zieht die Erfahrung, das Wissen und das Netzwerk seiner Gründer und eines Teams von internen Managern heran und arbeitet Hand in Hand mit außergewöhnlichen Management-Teams, um das ungenutzte Potenzial seiner Portfoliounternehmen zu erschließen. Dominus wurde zuletzt zu einem der 50 führenden Private-Equity-Unternehmen im mittleren Marktsegment gekürt. Sie verfolgt einen langfristigen Investitionsansatz und verfügt über eine beständige und äußerst erfolgreiche Erfolgsbilanz bei der Erzielung eines signifikanten Wachstums ihrer Portfoliounternehmen. Das Team von Dominus hat in den letzten 20 Jahren mehr als 90 Transaktionen durchgeführt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.dominuscap.com.

