Vaultree, das führende Unternehmen im Bereich Data-in-Use-Verschlüsselung, gab heute die Ernennung von Rinki Sethi in das Board of Directors des Unternehmens bekannt.

Rinki Sethi ist gegenwärtiger Vice President und Chief Information Security Officer bei BILL, wo sie den Bereich Global Information Technology leitet. Darüber hinaus ist sie für die führenden Bestrebungen zum Schutz der Informations- und Technologiewerte von BILL und für die Beratung des Unternehmens in Bezug auf die stetigen Innovationen im Sicherheitsraum verantwortlich.

Rinki Sethi bringt ihre jahrzehntelange Sicherheits- und Technologieführerschaft, einschließlich ihrer Rollen als Vice President und Chief Information Security Officer bei Twitter und Rubrik, Inc in das Unternehmen ein. Sie nahm eine führende Rolle in der Entwicklung hochmoderner Online-Sicherheitsinfrastrukturen bei mehreren Fortune 500-Unternehmen ein, wie beispielsweise IBM, Palo Alto Networks, Intuit, eBay, Walmart.com und PG&E. Rinki Sethi war auch im Board of Directors von ForgeRock tätig, einem global führenden Unternehmen im Bereich der digitalen Identität. Sie berät zahlreiche andere Startups und Risikokapitalgesellschaften.

Rinki Sethi ist Inhaberin mehrerer anerkannter Sicherheitszertifizierungen und besitzt einen B.S. in Computer Science Engineering von der UC Davis und einen M.S. in Information Security von der Capella University.

"Die Aufnahme von Rinki Sethi in das Board of Directors unterstreicht unsere starke Konzentration auf Innovationen in diesem Bereich. Mithilfe von Vaultree auf dem Weg zur Lösung wesentlicher kryptographischer Probleme rund um die Themen Datensicherheit und Verschlüsselung ist es unglaublich bedeutend für uns, dass wir mit Branchenexperten wie Rinki Sethi zusammenarbeiten können, um zu gewährleisten, dass wir die Data-In-Use-Verschlüsselung in den Mittelpunkt stellen und die Unternehmen in die Lage versetzen, die Risiken einer Klartextdatenexposition erheblich zu reduzieren", so Ryan Lasmaili, CEO und Mitbegründer von Vaultree. "Vertrauen und Zuversicht sind weitere bedeutende Grundpfeiler, die Rinki Sethi in das Unternehmen einbringen wird, um Vaultree bei der Erstellung zukünftiger Verschlüsselungen zu unterstützen, bei der Klartext-Daten nicht mehr bestehen und die Data-In-Use-Verschlüsselung den Standard in allen Branchen darstellt."

Zusätzlich zu seiner jüngsten Finanzierungsrunde der Serie A in Höhe von 12,8 Mio. US-Dollar wird die Ernennung von Rinki Sethi als Anstoß für die Umsetzung der Mission von Vaultree zum Schutz sensitiver Daten von Personen und Unternehmen weltweit dienen.

"Ich trete in das Unternehmen Vaultree ein, da ich über seine Mission äußerst erfreut bin und darüber, wie es die Leistungsfähigkeit von Daten durch die Verarbeitung verschlüsselter Daten nutzen wird. Darüber hinaus bin ich von dem von Vaultree begründeten Team sehr beeindruckt und freue mich nun auf diesen gemeinsamen Weg mit ihnen", so Rinki Sethi. "Idee ist eine Demokratisierung und Entmystifizierung der Datensicherheit und -verschlüsselung. Da wir uns auf eine Welt zubewegen, in der jeder Mensch online Spuren seiner Privatsphäre hinterlassen wird, nehmen wir die Herausforderung aus der realen Welt in Angriff. Die Datensicherheit ist nicht lediglich eines der heutigen brandaktuellen Themen, sondern auch das Thema der Zukunft."

Über Vaultree

Vaultree hat das weltweit erste voll funktionsfähige Data-in-Use-Verschlüsselungssystem zur Lösung der fundamentalen Sicherheitsprobleme der Branche entwickelt: ständige Datenverschlüsselung, selbst im Falle eines Lecks. Vaultree versetzt Unternehmen in die Lage, einschließlich derjenigen in den Finanzdienstleistungs-und Gesundheits- bzw. Pharmasektoren, das große finanzielle, rechtliche Reputations- und Cybersicherheits- sowie Geschäftsrisiko einer Datenschutzverletzung im Klartext einzudämmen. Mithilfe von Vaultree können Organisationen die allgegenwärtigen Daten verarbeiten, suchen und berechnen, ohne jemals die Verschlüsselungsschlüssel offenlegen oder serverseitig entschlüsseln zu müssen. Falls ein Leck auftritt, bleibt die Data-in-Use-Verschlüsselung von Vaultree bestehen und macht die Daten für böswillige Akteure unbrauchbar. Die Integration von Vaultree in die bestehende Datenbanktechnologie erfolgt nahtlos und erfordert keinerlei neuartige Plattform oder Technologie. Vaultree ist ein in Irland und den Vereinigten Staaten ansässiges Privatunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.vaultree.com.

