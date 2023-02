MindMaze, ein weltweiter Pionier in der Entwicklung KI-gesteuerter digitaler Neurotherapeutika, gibt voller Stolz die Markteinführung von Izar ®1 in den USA und der EU bekannt, einem einzigartigen, von der FDA gelisteten und CE-gekennzeichneten intelligenten Peripheriegerät für Patienten mit beeinträchtigter Handmotorik. Izar wurde entwickelt, um eine kritische Lücke in der heutigen neurologischen Versorgung zu schließen, und zielt darauf ab, die effektivste Behandlung für die Wiederherstellung der Kraft und manuellen Geschicklichkeit bei einer Vielzahl neurologischer Erkrankungen zu sein. Dieses proprietäre Peripheriegerät ist ein bedeutender Schritt nach vorne in den Bemühungen von MindMaze, eine effektivere Patientenversorgung durch die Kombinationen intelligenter Peripheriegeräte mit seinem wachsenden Portfolio an Digital Care- und Digital Medicine-Lösungen zu ermöglichen. Izar ist Teil eines umfassenden ganzheitlichen Ansatzes zur Behandlung und Pflege neurologischer Erkrankungen, darunter unter anderem Schlaganfall, Parkinson, Alzheimer und traumatische Hirnverletzung (TBI).

Unsere Hände sind lebenswichtig für den Alltag vom Hemd zuknöpfen über Essen, Schreiben bis hin zum Autofahren Hände sind unverzichtbar für die persönliche und wirtschaftliche Unabhängigkeit. Eine Beeinträchtigung der Handfunktion ist eine der häufigsten Behinderungen nach einem Schlaganfall mit Lähmungen der Hand und der oberen Extremitäten, die bei bis zu 87 aller Schlaganfallüberlebenden auftritt. Es überrascht nicht, dass Patienten die Erholung der Hand als einen der wichtigsten Faktoren im Zusammenhang mit ihrer verbesserten Lebensqualität und Unabhängigkeit bewerten. Dennoch bleiben Hände nach dem derzeitigen Behandlungsstandard angesichts der inhärenten Einschränkungen in Bezug auf Zeit, Ressourcen und Technologie eine unglaubliche Herausforderung. Izar ermöglicht es Kliniken, endlich den ungedeckten oder unterversorgten Bedarf an Behandlungen zur Wiederherstellung der manuellen Geschicklichkeit durch neue, in der Klinik oder auch remote betreute Selbsttrainingsprogramme zu Hause anzugehen und den Umfang und die Qualität des Trainings zu erhöhen.

Izar ist ein hypersensibler Controller, der von Grund auf neu entwickelt wurde, um sowohl Geschicklichkeit als auch Kraft zu trainieren und zu beurteilen, indem er die feinen Greifkräfte und Handgelenksbewegungen erfasst, die für die Durchführung von Aktivitäten des täglichen Lebens erforderlich sind. Izar kann Finger- und Handkräfte des Patienten im Sub-Newton-Bereich erkennen und ermöglicht so die Behandlung der am stärksten behinderten Patientengruppen. Dieser einfache und bequem tragbare Controller wird von proprietären und ansprechenden Spielinhalten begleitet, die es Patienten ermöglichen, sich selbst zu trainieren, sei es in der Klinik, am Krankenbett oder komfortabel zu Hause, so dass ihr Trainingsangebot deutlich verbessert und erweitert wird.

"Es ist hochinteressant, ein Gerät mit der Vielseitigkeit von Izar für die Hand zu haben. Es kann als Controller bei Greifbewegungen dienen, als Trainer für die Einstufung des Kraftgrades und zur Beurteilung der Geschicklichkeit", sagte Professor John Krakauer, M.D., Ph.D. und Chief Medical Director von MindMaze. "Das Gerät ist außerdem bequem tragbar, sodass es im gesamten Pflegespektrum eingesetzt werden kann, was wichtig ist, da die oberen Gliedmaßen und besonders die Hand in der Neurorehabilitation relativ häufig vernachlässigt werden."

Führende globale Zentren wie das Shirley Ryan Ability Lab in den USA, das University College London in Großbritannien und die University of Aukland in Neuseeland nutzen Izar bereits aktiv für bahnbrechende klinische Forschung. Izar wurde zur Vorbereitung der Markteinführung strengen Tests an neun Standorten unterzogen. Dabei wurden über 250 Stunden aktive Therapiezeit im überwachten Selbsttraining bei 250 Patienten durchgeführt. Das daraus erhaltene Feedback war einstimmig positiv.

"Mit Izar habe ich zum ersten Mal meine Hand wieder gespürt, ich konnte sie sogar ein bisschen aktiv bewegen und habe das auf dem Bildschirm gesehen. Das hat mir viel Hoffnung gegeben", sagte Berit H., Patientin im P.A.N. Zentrum in Deutschland. Julia Knape, eine Therapeutin aus demselben Programm, fügte hinzu: "Unsere Patienten waren tatsächlich überrascht zu sehen, dass sie immer noch Hand-Finger-Funktionen hatten. Durch das visuelle Feedback selbst kleinster Funktionen waren sie besser für die Therapie motiviert."

Izar ist heute in den USA und in europäischen Ländern wie Frankreich, der Schweiz und Deutschland mit Inhalten erhältlich, die das Training von geschicktem Ergreifen, Kneifen und Festhalten ermöglichen. Zukünftige Softwareinhalte werden Trainingsinhalte für das Handgelenk, zweiseitige Bewegungen, Kombinationsbewegungen der oberen Gliedmaßen und der Hand sowie Geschicklichkeitsbeurteilungen für Hand und Handgelenk erschließen.

1Izar ist eine Marke der MindMaze Group SA, eingetragen in der Europäischen Union und in der Schweiz.

