Jotun navigierte gut durch ein anspruchsvolles Jahr 2022. Der Betriebsertrag belief sich auf NOK 27.858 Millionen und der Betriebsgewinn auf NOK 3.737 Millionen.

Der Betriebsertrag gegenüber NOK 22.809 Millionen im Jahr 2021 an. Dies wurde durch Wachstum in allen Segmenten angetrieben. Der Bereich Schiffslacke leistete einen besonders positiven Beitrag aufgrund des wachsenden Neubaumarkts sowie eine starken Wartungsmarkts. Auch im Bereich Schutzbeschichtungen verzeichnete Jotun ein solides Umsatzwachstum. Der Bereich Dekorative Farben konnte im Nahen Osten und in Südostasien ein starkes Wachstum erzielen, was einen geringeren Umsatz in Skandinavien ausgleichen konnte.

Herausforderndes Jahr

Das Betriebsergebnis stieg im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent. Die Verbesserung ist in erster Linie durch das Volumenwachstum, Preiserhöhungen und eine gute Kostenkontrolle zu erklären. Währungseffekte aufgrund einer schwächeren norwegischen Krone trugen ebenfalls positiv bei.

2022 war für Jotun ein herausforderndes und ereignisreiches Jahr. Trotz der Ereignisse um uns konnten wir auf einer Reihe von Märkten größere Marktanteile erzielen. Starkes Wachstum, kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie gute Kostenkontrolle stellten neue Umsatzrekorde und das beste Ergebnis in der Firmengeschichte sicher, wie President and CEO Morten Fon unterstreicht.

Investitionen

Die positive Entwicklung von Jotun erfolgte in einem Jahr mit beträchtlichen globalen Herausforderungen wie z. B. der Krieg in der Ukraine, Auswirkungen der Coronapandemie, Energiekrise in Europa, Inflation und turbulente Rohstoff- und Logistikmärkte.

Trotzdem hält Jotun an seinem Investitionsplan fest. Im Jahr 2022 eröffnete das Unternehmen neue Fabriken in Katar, Pakistan und Bangladesch. Gleichzeitig wurde ein neuer regionaler Hauptsitz mit Forschungs- und Entwicklungszentrum in Dubai fertiggestellt. Die Produktionseinrichtungen im norwegischen Sandefjord wurden ebenfalls aufgerüstet.

Ausblick

Mit Operationen in vier Segmenten und auf allen Kontinenten ist Jotun weltweiten makroökonomischen und geopolitischen Unsicherheiten gegenüber exponiert. Der Beginn des neuen Jahres ist ebenfalls durch Unruhe und Ungewissheit gekennzeichnet. Nach einer langen Periode starken Wachstums fielen die Rohstoffpreise in der zweiten Jahreshälfte 2022 etwas, die Preise sind aber immer noch sehr hoch.

Auch in Zukunft können sich viele Faktoren auf die Lackindustrie auswirken, aber Jotun weist zu Beginn des Jahres 2023 ein gutes Momentum auf. Wir haben ein robustes Unternehmen mit einer starken Unternehmenskultur und sind für ein weiteres rentables Wachstum gut aufgestellt, wie Fon betont.

Wichtige Finanzdaten

(Mio. NOK) 2022 2021 Änderung Betriebsertrag 27.858 22.809 22 Betriebsgewinn 3.737 3.138 19 Gewinn vor Steuern 3.191 2.890 10

Morten Fon, President und CEO, +47 909 19 822, morten.fon@jotun.no

Åsne Vittersø Kvamme, Group Communications Director, +47 992 44 648, asne.vitterso.kvamme@jotun.no