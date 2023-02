Halle/MZ (ots) -Sachsen-Anhalts Tourismusbranche hat sich 2022 von den Einbrüchen während der Corona-Pandemie erholt und beinahe wieder das Vorkrisen-Niveau erreicht. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf das Statistische Landesamt. Demnach zählte Sachsen-Anhalt von Januar bis November 2022 rund 7,4 Millionen Gästeübernachtungen. In den Corona-Jahren 2020 und 2021 waren es hingegen nur 5,9 und 5,8 Millionen gewesen. Im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau war dies ein Einbruch: Noch 2019 hatte Sachsen-Anhalt 8,6 Millionen Gästeübernachtungen gezählt."Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr die Gästezahlen von 2019 knacken können", sagte Lars-Jörn Zimmer, Vorsitzender des Tourismusverbands Sachsen-Anhalt, der Zeitung. "Wir gehen sehr optimistisch in dieses Jahr." Auch angesichts gestiegener Flugpreise hoffen Branchenvertreter auf einen Schub im Inlandstourismus. "Wir hoffen auf den Effekt, dass der Inlandstourismus zunimmt", sagte Andreas Lehmberg, Vize-Geschäftsführer des Harzer Tourismusverbands. Zugleich betonte er: "Es gibt aber neue Aspekte, die Prognosen schwierig machen." Die Branche spüre die hohen Energiepreise und aktuelle Kostensteigerungen.Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) sagte der Zeitung: "Es ist ein gutes Zeichen für den Tourismus in Sachsen-Anhalt, dass unmittelbar nach Beendigung der Coronabeschränkungen eine Erholung und Wiederbelebung in dem für unser Bundesland so wichtigen Wirtschaftszweig stattgefunden hat." Er ergänzte: "Wenn das Jahr 2023 ähnlich gut wird wie 2022, sich die Tourismuszahlen stabilisieren und in einzelnen Bereichen noch verbessern, wäre ich sehr zufrieden."Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5441392