Das legendäre Unternehmen für Schönheit und Unternehmertum, Mary Kay Inc., gab heute die Ernennung von Sheryl Adkins-Green zum Chief Experience Officer bekannt. In ihrer neuen Funktion wird Adkins-Green den Erfolg von Millionen unabhängiger Schönheitsberaterinnen durch ein integriertes 360-Grad-Kundenerlebnis unterstützen.

"Mary Kay Ash always said, 'Picture every person with an invisible sign around their neck that says Make Me Feel Important,'" said Adkins-Green. "This will be my mantra as I take on this exciting new role." (Credit: Mary Kay Inc.)

"Nichts zählt bei Mary Kay mehr als ein bereicherndes Erlebnis unserer unabhängigen Schönheitsberaterinnen und ihrer Kunden", so Nathan Moore, President of Global Sales Marketing bei Mary Kay. "Sheryls Erfahrung als kundenorientierte Marketingexpertin mit Fokus auf einen einzigartigen Service macht sie zu einer naheliegenden Besetzung für die Position des Chief Experience Officer. Sie ist von Mary Kay rundum begeistert, und wir freuen uns darauf, zu erleben, wie ihre globale Strategie das Leben von Frauen auf der ganzen Welt verändern wird."

Adkins-Green, die seit 2009 bei Mary Kay beschäftigt ist, trug zuvor Verantwortung als Chief Marketing Officer. Sie wird auch künftig die Global Brand Experience Division und die unternehmenseigene Kreativagentur leiten, die Marketingkampagnen, Multimedia-Design-Assets, Social-Media-Content und integrierte digitale Kommunikation entwickeln, die es den unabhängigen Vertriebsmitarbeitern ermöglichen, ihren Kunden personalisierte Beauty-Erlebnisse und individuellen Service anzubieten. Durch die Zusammenführung von Forschung, Datenanalyse und Trendprognosen werden Adkins-Green und ihr Team den Bedürfnissen und Erwartungen der unabhängigen Schönheitsberaterinnen und ihrer Kunden in mehr als 35 Ländern vorausschauend gerecht werden.

"Mary Kay Ash sagte immer: ‚Stellen Sie sich vor, jeder Mensch trägt ein unsichtbares Schild um den Hals mit dem Satz Make Me Feel Important'", so Adkins-Green. "Dieser Satz wird mein Mantra für diese spannende neue Aufgabe sein."

Adkins-Green bringt eine langjährige Erfahrung auf den Gebieten strategische Planung, Geschäftsentwicklung und Unternehmenspartnerschaften mit. Vor ihrem Wechsel zu Mary Kay war Sheryl in leitenden Positionen bei Alberto-Culver, Cadbury-Schweppes, Citigroup und Kraft Foods tätig. An der University of Wisconsin erwarb sie einen Bachelor of Science in Einzelhandel (cum laude) und verfügt über einen Master of Business Administration der Harvard Business School. Ganz im Sinne der Mission von Mary Kay, das Leben von Frauen und ihren Familien zu bereichern, engagiert sie sich für die Community im Rahmen der Mary Kay Ash Foundation? mit den beiden Zielen: die Suche nach Heilungsmöglichkeiten für Krebserkrankungen von Frauen und die Ausrottung von Gewalt gegen Frauen.

