Good News...: Erfolgreiche Unternehmen legen noch eine Schippe drauf! So macht Wachstum Spaß!

Während sich andere Unternehmen nach relativ guten Funden sich teilweise ausruhen, sind diese Unternehmenslenker von och mehr Erfolgen getrieben! Und dann sind weitere Erfolge Programm!

Karora Resources - signifikante Erhöhungen seiner Ressourcen und Reserven!

Karora Resources (WKN: A2QAN6) verkündet sensationelle Nachricht! Wie das Unternehmen mitteilte, wurden die "gemessenen und angezeigten'-Gold-Ressourcen um 20 % auf 1,35 Millionen Unzen gesteigert, während die "abgeleiteten'-Ressourcen sogar um 34 %, auf 1,05 Millionen Unzen Gold gepusht wurden. Die "nachgewiesenen und wahrscheinlichen'-Goldreserven konnten ebenfalls gesteigert werden, und zwar um 12 % auf 538.000 Unzen.

Diese erstklassigen Zahlen sind das Ergebnis einer sehr erfolgreichen Bohrkampagne, die auf genau das eingetretene ausgerichtet war, nämlich das Ressourceninventar der "Beta Hunt'-Mine zu vergrößern. Durch umfangreiche "Step out'- und "Infill'-Bohrungen, die vorrangig innerhalb der "Western Flanks'-Zone gebohrt werden, rechnen wir schon zeitnah mit weiteren potenziell mineralisierten Zonen, die in die Ressourcenkategorien implementiert werden können. Denn "Western Flanks' sticht auch dieses Mal wieder mit seinen 146.000 Unzen Gold an "gemessenen und angezeigten'-Ressourcen sowie 338.000 Unzen Gold an "abgeleiteten'-Mineralressourcen hervor!

Diese erfolgreiche Steigerung der Ressourcen und -reserven ist ein wichtiger Schritt in Richtung Verlängerung des Minenlebens und höherer Produktionsraten in den kommenden Jahren. Sobald die erweiterte Kapazität der "Beta Hunt'-Mine vollständig genutzt wird, werden rund 80 % der Mühlenbeschickung aus dieser Vorzeigemine stammen.

Paul Andre Huet, Chairman & CEO von Karora Resources, zeigte sich begeistert über die neuesten Ergebnisse und betonte, dass mit der jüngsten Steigerung der "nachgewiesenen und wahrscheinlichen'-Reserven um gleich 12 % das Unternehmen nun mit noch mehr Stabilität und Zuversicht in die Zukunft blicken könne!

Nicht vergessen sollte man, dass die neue Gold-Reserve im Vergleich zur vorherigen sogar nach Abzug des rund 164.000 Unzen Abbaus um 56.000 Unzen Gold angestiegen ist. Damit erhöht sich die neue Zahl auf sagenhafte 538.000 Unzen Gold, was eine hervorragende Basis für die kommenden Jahre ist. Wir gehen allerdings davon aus, dass Karora noch über einen deutlich längeren Zeitraum auch weiterhin sukzessive seine Reserven und Ressourcen ausweiten wird.

Diese Nachrichten liefern ein schon fast eindeutiges Signal dafür, dass Karora Resources auf dem richtigen Weg ist, eine führende Rolle unter den Goldproduzenten einzunehmen.

Fazit: Eine Zone und 19 %!

Erst letztes Jahr entdeckt, stellt "Western Flanks' heute schon die bisher größte mineralisierte Scherzone dar, die das meiste Erz für die Goldgewinnung liefert! Damit noch nicht genug, so katapultiert genau diese Zone die "gemessenen und angezeigten'-Ressourcen von Karora Resources (WKN: A2QAN6) jetzt um 19 % nach oben. Da diese primäre Scherzone in der Tiefe weiterhin offen ist, rechnen wir allein von hier aus noch mit gewaltigem Potenzial, ohne die andern vielen Prospektionsgebiete.

Calibre Mining - Erfolge und Fortschritte in allen Bereichen…!

Auf ein extrem erfolgreiches Jahr 2022 kann die kanadische Calibre Mining (WKN: A2N8JP) mit Stolz zurückblicken. Denn in diesem Jahr konnten neben einer Rekordgoldproduktion von unglaublichen 221.999 Unzen Gold auch an der Explorationsfront zahlreiche Erfolge in Nicaragua und Nevada "eingesackt" werden.

Unterm Strich ist das für Calibre Mining dennoch kein Grund, sich auf den "Lorbeeren" auszuruhen oder gar einen Gang zurückzuschalten. Ganz im Gegenteil, denn auch für das aktuelle Jahr 2023 gibt das Unternehmen jüngst einen äußerst ambitionierten Ausblick für ein umfangreiches Arbeitsprogramm auf seinen Explorationsflächen in Nicaragua und Nevada zum Besten.

Nicaragua - hier wird geklotzt und nicht gekleckert!

Obwohl die Mineralreserven zum Jahresende 2021 bereits auf über eine Million Unzen Gold kräftig nach oben gestiegen sind, konnte im Jahr 2022 ein weiteres, umfangreiches Bohrprogramm erfolgreich abgeschlossen werden. Und dieses könnte sich zu einem sensationellen Ressourcen-Booster entwickeln, denn die vorgefundene Mineralisierung in der Zone "Panteon North' offenbarte zahlreiche, erstklassige Spitzentreffer mit 66,0 g/t Gold (Au) über 5,6 m, 52,5 g/t Au über 3,8 m sowie 26,0 g/t Au über 8,1 m.

Und das ist noch lange nicht alles, denn etwa 2,5 Kilometer nördlich der Zone "Panteon North' entlang des geophysikalischen "VTEM'-Korridors, konnte eine weitere, mächtige Goldzone identifiziert werden, die sich über einen 1,5 km langen Trend erstreckt. Und auch dort resultierten die Bohrergebnisse mit spektakulären Highlights wie 11,6 g/t Au über 9,3 m!

Von daher ist es absolut verständlich, wenn Calibre Mining bei dieser hervorragenden Ausgangsbasis ein weiteres dickes "Geldbündel" von 20 Mio. USD in die Hand nimmt, um dem Projektgebiet weitere Top-Mineralisierungen "abzutrotzen". Dabei wird im Jahr 2023 nicht gekleckert, sondern richtig geklotzt. Denn die sieben Bohrgeräte, die rund 60.000 m auf den Projektgebieten in Nicaragua zurücklegen werden, generieren mächtig viele News! Der Fokus dieser Arbeiten liegt sowohl auf hochgradige Erweiterungsmöglichkeiten an mineralisierten Flächen als auch bezüglich der Ressource.

Nevada - 40.000 Bohrmeter für ein Halleluja!

Hochkarätige Erfolge waren auch bei den Projekten "Pan' und "Gold Rock' in Nevada zu verzeichnen, auf denen im Jahr 2022 ein umfangreiches Bohrprogramm abgeschlossen wurde. Und auch hier wurden spektakuläre Entdeckungen gemacht. Bei "Gold Rock Deep' wurde sogar eine tiefere Sulfid-Mineralisierung im "Carlin'-Stil entdeckt, die mit spitzenmäßigen Bohrtreffern von 6,8 g/t Au über 4,6 m und 6,6 g/Au auf 5,8 mmächtig auftrumpfen konnten. Dicht auf den Fersen war diesem Bohrhighlight die neu entdeckte Goldoxidzone "Coyote' auf dem "Pan'-Projekt, die ebenfalls 1,36 g/t Au über 13,7 m und 0,61 g/t Au über 18,3 m zu Tage förderte.

Und auch hier wird es in diesem Jahr mächtig rund gehen, denn mit einem Budget von 9 Mio. USD sind rund 40.000 Bohrmeter geplant. Dabei sollen insbesondere weitere Entdeckungen außerhalb der bekannten "Pan'- und "Gold Rock'-Zonen gemacht werden. Und natürlich soll auch der 5 km lange Trend, südlich des "Pan'-Ressourcengebiets und im Zentrum der neuen "Coyote'-Entdeckung, eingehender erkundet werden, nachdem die jüngsten Bohrerfolge bereits spektakuläre Ergebnisse offenbarten.

Darren Hall, Präsident und Chief Executive Officer von Calibre Mining, sagte sowohl zum Rück- als auch zum Ausblick:

"Ich bin mit dem Ergebnis unserer Bohrprogramme im Jahr 2022 in beiden Jurisdiktionen sehr zufrieden. Das Team war in der Lage, unser Ziel, neue robuste Lagerstätten zu identifizieren, zu erreichen und das bedeutende Entdeckungs- und Ressourcenexpansionspotenzial in unseren unerforschten Anlagen zu bestätigen. Die hochgradige Zone "Panteon North' und der mehrere Kilometer lange "VTEM'-Goldkorridor haben weiterhin oberste Priorität in Nicaragua, während die Goldentdeckung "Coyote' bei Pan und die tieferen "Carlin'-ähnlichen Ziele bei "Gold Rock' das Team in Nevada sehr begeistern. Wir sehen weiterhin neue und hochwertige Explorationsmöglichkeiten, die von der fortgesetzten Eigenfinanzierung unserer Explorationsprogramme profitieren werden, die darauf abzielen, neue Ressourcen zu entdecken und abzugrenzen, um die Produktion in Nicaragua organisch zu steigern."

Noch MEHR Gold für Calibre Minig in Nicaragua!

Der guten Nachrichten aber noch nicht genug, so legte Calibre erst gestern noch ein Update seiner Mineralressourcen und Mineralreserven vor, das sich ebenfalls wieder gewaschen hat!

Denn allein in Nicaragua verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg des Goldgehalts innerhalb der Mineralreserven von 16 % auf jetzt 5,37 g/t Gold sowie einen bemerkenswerten Anstieg der Mineralreserven um 278 % auf rund 1.082.000 Unzen Gold. In Anbetracht dieses stark gestiegenen Gehaltes, ist im Umkehrschluss davon auszugehen, dass die Gesamtförderkosten pro Unze Gold sinken werden.

Die erste "Panteon North'-Mineralreserven Schätzung, ein Areal, das übrigens erst im Mai 2022 entdeckt wurde, fügte den Mineralreserven in Nicaragua aus dem Stand weitere 244.000 Unzen zu.

Auch Nevada kann Gold!

Nicht minder erfolgreich verliefen auch die Arbeiten in Nevada, wo die auf die Grube beschränkten Mineralreserven der "Pan'-Mine um 23 % auf 234.000 Unzen Gold und die "gemessenen und angezeigten'-Mineralressourcen um 12 % auf 359.000 Unzen Gold zulegten.

Die Ergebnisse zeigen einen deutlichen Anstieg der Reserven und der Gehalte, was Darren Hall auf die harte Arbeit und das Engagement des Teams zurückführt. Die Entdeckung eines weiteren hochgradigen Erzganges bei "Panteon North' sei ein weiterer besonderer Erfolg, der nochmals rund 244.000 Unzen an Mineralreserven hinzuaddiert.

Fazit - Volles Programm für maximales Wachstum

Calibre Mining (WKN: A2N8JP) schaltet den Turbo ein, um im aktuellen Jahr maximalen Erfolg an der Explorationsfront einzufahren und das Ressourcen- und Unternehmenswachstum auf das nächste Level zu hieven. Und dabei ist man gegenüber anderen Mitkonkurrenten klar im Vorteil, denn das umfangreiche Explorationsprogramm lässt sich quasi aus der Westentasche, sprich dem eigenen Cash-Flow finanzieren.

Derweil laufen weitere Bohrungen, um die jüngsten Ergebnisse weiterzuverfolgen und neue hochgradige Möglichkeiten zu identifizieren. Und dort, wo sich zahlreiche Bohrköpfe drehen, ist natürlich mit jeder Menge kurstreibender Nachrichten zu rechnen.

Aber eins ist klar: Calibres Engagement für Exploration und Entdeckung zahlt sich aus denn allein schon diese positiven Ergebnisse sind ein gutes Zeichen und sprechen für weitere Erfolge im Unternehmen!

