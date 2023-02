Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Gewisse Dinge ändern sich im Lauf der Zeit. Das gilt zum Beispiel für das Thema "Wechseljahre". Die körperliche Umstellung bleibt für Frauen zwar dieselbe. Aber heute wird offener darüber diskutiert. Petra Terdenge berichtet:Sprecherin: Bisher waren die Wechseljahre ein Tabu, über das man nicht sprach. Heutzutage wollen Frauen über das reden, was sie beschäftigt, sagt Nadja Katzenberger von der Apotheken Umschau:O-Ton Nadja Katzenberger 13 sec."Ich denke, es ist eine neue Generation von Frauen, die jetzt in den Wechseljahren ist oder in die Wechseljahre kommt. Die sind stark auf Social Media vertreten. Die informieren sich, die tauschen sich aus und die wollen das nicht länger tabuisieren."Sprecherin: Frauen müssen sich heute ebenso wie früher damit auseinandersetzen, dass ihre fruchtbare Phase vorbei ist.O-Ton Nadja Katzenberger 22 sec."Aber viele sehen das als Beginn einer neuen Lebensphase, wo sie mehr Energie haben, mehr Zeit für anderes, für sich selbst, für ihre Community. Das wollen sie ausnutzen und sie sehen auch, dass dieses Austauschen über die Beschwerden ihnen hilft, weil, wenn ich nicht für mich allein leide sondern mich anderen anvertraue, bekomme ich natürlich auch Hilfe und Lösungen."Aktuell sind etwa acht Millionen Frauen in Deutschland in den Wechseljahren. Frauen ab Mitte 40, die berufstätig sind, teilweise in systemrelevanten Jobs arbeiten und noch ihr halbes Leben vor sich haben:O-Ton Nadja Katzenberger 26 sec."Die wollen gesehen und geschätzt werden, auch von ihren Arbeitgebern. Und es sollte ganz normal sein, dass man auch in einem Meeting mal eine Hitzewallung hat oder sich krankmelden muss, weil es einem nicht gut geht. Wenn ich Rückenschmerzen habe oder Bauchschmerzen, bleibe ich ja auch zu Hause, melde mich einen Tag krank. Das sollte bei Wechseljahresbeschwerden ganz normal sein, ganz offen darüber gesprochen werden. Das wünschen sich die Frauen."Abmoderation: Die Apotheken Umschau beleuchtet das Thema von allen Seiten. Und natürlich gibt es jede Menge Tipps und Infos für Frauen, wie man gut durch die Wechseljahre kommt.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5441401