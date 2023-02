DJ ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Folgende Indexänderungen werden zum Handelsbeginn am 27. Februar voraussichtlich wirksam, basierend auf der Januar-Rangliste der Deutschen Börse. Die offizielle Mitteilung von Qontigo, einer Tochter der Deutschen Börse, wer für Linde in den DAX nachrückt und welche Änderungen sich daraus in MDAX und SDAX ergeben und welche in Euro-Stoxx-50 und Stoxx-50, wird am 17. Februar erwartet:

=== + DAX AUFNAHME - Commerzbank HERAUSNAHME - Linde + MDAX AUFNAHME - Nordex HERAUSNAHME - Commerzbank + SDAX AUFNAHME - Deutsche Beteiligungs AG HERAUSNAHME - Nordex + EURO-STOXX-50 AUFNAHME - Unicredit HERAUSNAHME - Linde + STOXX-50 AUFNAHME - Safran HERAUSNAHME - Linde ===

Zuletzt erfolgte Anpassungen per 4. Januar:

=== + S&P-500 AUFNAHME - GE Healthcare Technologies HERAUSNAHME - Vornado Realty Trust + S&P MidCap 400 AUFNAHME - Vornado Realty Trust HERAUSNAHME - RXO + S&P SmallCap 600 AUFNAHME - RXO HERAUSNAHME - Joint Corp

Davor erfolgte Anpassungen per 27. Dezember:

+ SDAX AUFNAHME - SFC Energy HERAUSNAHME - Uniper ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2023 00:20 ET (05:20 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.