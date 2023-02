Das Industriemetall Palladium verliert fortlaufend an Wert, nachdem Anfang 2022 noch Rekordstände markiert wurden. Nun drohen die Unterstützung aus den letzten zwei Jahren wegzubrechen und damit neuerliche Verkaufssignale zu generieren. Nachdem Anfang 2022 noch Rekordstände um 3.410 US-Dollar für Palladium erzielt wurden, hat sich das Chartbild in den kommenden Monaten deutlich eingetrübt und führte in die Handelsspanne der vorausgegangenen Jahre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...