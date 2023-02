DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ENERGIEPOLITIK - Zuschüsse zu den Betriebskosten, staatliche Abnahmegarantien und ein Comeback der Solarindustrie: In einem 103-seitigen Papier, das dem Handelsblatt vorliegt, schlägt die bundeseigene Deutsche Energie-Agentur (Dena) einen staatlichen Kraftakt für den Ausbau erneuerbarer Energien vor. Das Papier hat die Dena für das Bundeswirtschaftsministerium erstellt. Minister Robert Habeck (Grüne) hat bei einem Branchentreffen vergangene Woche bereits signalisiert, dass er Teile der Forderungen aufnehmen will. (Handelsblatt)

INDUSTRIESTANDORT - Die Mehrheit der Zulieferer der Autoindustrie hält den Standort Deutschland bei Energiekosten, Arbeitskräften und Steuerbelastung nicht mehr für international wettbewerbsfähig. Nur 7 Prozent bezeichnen die Bundesrepublik noch als konkurrenzfähig, 88 Prozent nicht mehr. Dies hat eine aktuelle Mitgliederbefragung des Verbands der Automobilindustrie (VDA) ergeben. An der Umfrage haben sich 116 Unternehmen beteiligt. "Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas gerät im internationalen Vergleich auf den Abstiegsplatz. Berlin und Brüssel müssen die Rahmenbedingungen angehen: Steuern, Abgaben und Umlagen müssen runter", sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. Die Bürokratie müsse abgebaut werden und die Energieversorgung sicher und mit bezahlbaren Preisen wieder wettbewerbsfähig werden. (Funke Mediengruppe)

CHINA - Wie abhängig ist Deutschland von China? Seit Monaten dreht sich in Berlin vieles um diese Frage. Eine neue Analyse des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) liefert dazu nun mehr Details. Sie soll am Mittwoch vorgestellt werden und liegt dem Handelsblatt vorab vor. Die Erhebung zeigt: Bei zahlreichen Produkten ist Deutschland stark auf Importe aus China angewiesen - ein schneller Ersatz durch Lieferanten aus anderen Ländern dürfte im Ernstfall schwierig sein. Die Autoren haben sich dafür solche Güter vorgenommen, bei denen ein hoher Anteil der Importe aus China kommt und bei denen die Volksrepublik gleichzeitig weltweit dominierend ist. (Handelsblatt)

ROHSTOFFKOSTEN - Hohe Preise für Energie, Kunststoffe und Metalle bleiben ein bedeutendes Kostenrisiko für die deutsche Industrie. Davon zeigen sich Branchenexperten im Gespräch mit dem Handelsblatt überzeugt - obwohl die Rohstoffpreise seit ihrer Hausse im vergangenen März auf breiter Basis nachgegeben haben. "Wir beobachten übergreifend eine gewisse Normalisierung bei den Rohstoffpreisen - allerdings auf hohem Niveau", sagt Lars-Peter Häfele, Geschäftsführer beim Einkaufsberater Inverto. Auch andere Marktexperten wollen noch keine Entwarnung geben. Es könne schnell wieder zu Preisspitzen bei einzelnen Rohstoffen kommen. (Handelsblatt)

START-UPS - 2021 wurden fast 2.800 Start-ups aus Unis und Fachhochschulen heraus gegründet - trotz Corona waren das rund 600 mehr als noch 2019. Im Schnitt gab es 12,8 Gründungen je 10.000 Studierende. Das zeigt der neue Gründungsradar des Stifterverbandes, der dem Handelsblatt vorliegt. Der Radar erfasst alle zwei Jahre die Leistungen der Hochschulen bei der Gründungsförderung. Von den 236 staatlichen und privaten Hochschulen, die teilnahmen, förderten 83 Prozent Gründungen. (Handelsblatt)

FLUGHAFENSTREIKS - Die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle hat die für Freitag geplanten Warnstreiks an großen Flughäfen verteidigt. "Wir brauchen dringend bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten im Luftverkehr, sonst droht der nächste Chaossommer", sagte die Gewerkschafterin. An der Personalknappheit, die im vergangenen Sommer zu chaotischen Szenen an vielen Flughäfen geführt hatte, habe sich wenig geändert. Etwa 20 Prozent der im Zuge von Corona abgebauten Arbeitsplätze seien bis heute nicht neu besetzt, sagte Behle. (Handelsblatt)

