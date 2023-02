Der Werbemarkt und Pinterest (WKN: A2PGMG) sind untrennbar. Im Endeffekt macht das kreative Social-Media-Unternehmen weiterhin den Löwenanteil mithilfe digitaler Werbung … und eben der Inspiration vieler Nutzer, die sich auf der Plattform gerne umsehen. Allerdings ist der Werbemarkt so eine Sache. Läuft es in der Gesamtwirtschaft nicht mehr so rund, kürzen Unternehmen in der Regel zuerst ihre Marketing-Budgets. Keine Frage: In der Vergangenheit haben wir das auch bereits das eine oder andere Mal ...

