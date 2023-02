Der Geschäftsführer der Fonds Finanz Maklerservice GmbH, Norbert Porazik, spendet 100.000 Euro an die Hilfsorganisation medico international für Menschen in der Türkei und in Syrien, die von der Erdbebenkatastrophe betroffen sind Inspiriert wurde die Spende von Fonds Finanz Vertriebspartner Osman Önel (32), der Familie im türkischen Erdbebengebiet hat und daraufhin eine Spendenaktion ins Leben gerufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...