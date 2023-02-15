GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 12,85 (12,70) EUR - 'BUY'HSBC SENKT MICHELIN AUF 'HOLD' - ZIEL 29,50 EURJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR CARREFOUR AUF 21 (19) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR NORSK HYDRO AUF 66 (64) NOK - 'UNDERWEIGHT'UBS SENKT KUEHNE + NAGEL AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 238 (246) CHF BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 126 (120) EUR - 'UNDERWEIGHT'BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 15 (14) EUR - 'UNDERPERFORM'BOFA SENKT ZIEL FÜR MTU AUF 230 (235) EUR - 'NEUTRAL'CITIGROUP HEBT BRENNTAG AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 96 EURDEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR MTU AUF 243 (245) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 48 (47) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT THYSSENKRUPP AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 5,90 (5,70) EURLBBW SENKT MVV ENERGIE AG AUF 'HALTEN' (KAUFEN) - ...Den vollständigen Artikel lesen ...