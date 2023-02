DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Die Encavis AG hat mit den Umsatz- und Ergebnissteigerungen im vergangenen Jahr ihre eigenen Erwartungen deutlich übertroffen. Wie der im MDAX notierte Wind- und Solarparkbetreiber mitteilte, steigerte er die Stromproduktion aus Erneuerbarer Energie im Eigenbestand im Gesamtjahr 2022 um knapp 14 Prozent auf rund 3.133 Gigawattstunden. Der Umsatz kletterte nach vorläufigen Berechnungen um mehr als 44 Prozent auf rund 480 Millionen Euro, und lag damit klar über den in Aussicht gestellten mehr als 420 Millionen Euro. In den Erlösen enthalten sind rund 25 Millionen Euro, die durch die europaweit implementierten Systeme zur Deckelung der Strompreise abgeschöpft werden. Somit ergibt sich laut Encavis operativ betrachtet ein wirtschaftlich erzielter Umsatz von 455 Millionen Euro. Das operative EBITDA stieg auf rund 340 (Vorjahr 256,4) Millionen Euro und übertraf damit ebenfalls die auf mehr als 310 Millionen Euro lautende eigene Prognose. Das operative EBIT übertraf mit rund 195 Millionen sowohl den Vorjahreswert von 149,1 Millionen Euro als auch die Guidance von mehr als 185 Millionen Euro. Das operative Ergebnis je Aktie legte auf mindestens 0,58 (Vorjahr 0,48; Guidance 0,55) Euro zu. Der operative Cashflow verbesserte sich auf rund 320 Millionen Euro. Das sind rund 27 Prozent mehr als im Vorjahr und über 14 Prozent mehr als geplant. Mit Umsatz und operativem EBITDA lag Encavis den weiteren Angaben zufolge bereits im vergangenen Jahr über den Zielwerten der Wachstumsstrategie ">> Fast Forward 2025", die auf mehr als 440 Millionen Euro Erlöse und mehr als 330 Millionen operatives EBITDA lauten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:15 DE/Dic Asset AG, ausführliches Jahresergebnis

07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Jahresergebnis

07:45 FR/Kering SA, Jahresergebnis

07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 4Q

08:00 CH/Glencore plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 4Q

08:00 NL/Heineken NV, Jahresergebnis

09:30 LU/Stabilus SA, HV

10:00 DE/Siemens Healthineers AG, HV

13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 4Q

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Hamburger Hafen und Logistik AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+10,3% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+10,5% gg Vj - EU 11:00 Industrieproduktion Dezember Eurozone PROGNOSE: -0,6% gg Vm/-0,7% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+2,0% gg Vj - US 14:30 Einzelhandelsumsatz Januar PROGNOSE: +1,9% gg Vm zuvor: -1,1% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: -1,1% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index Februar PROGNOSE: -20,3 zuvor: -32,9 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar Industrieproduktion PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 79,0% zuvor: 78,8% 16:00 Lagerbestände Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.398,00 -0,6% E-Mini-Future S&P-500 4.125,25 -0,5% E-Mini-Future Nsdq-100 12.547,25 -0,7% Nikkei-225 27.501,86 -0,4% Schanghai-Composite 3.277,46 -0,5% Hang-Seng-Index 20.790,38 -1,5% +/- Ticks Bund -Future 135,39 +11 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.380,56 -0,1% DAX-Future 15.492,00 +0,2% XDAX 15.459,82 +0,2% MDAX 28.331,36 -0,6% TecDAX 3.265,94 -0,1% EuroStoxx50 4.238,76 -0,1% Stoxx50 3.935,81 +0,0% Dow-Jones 34.089,27 -0,5% S&P-500-Index 4.136,13 -0,0% Nasdaq-Comp. 11.960,15 +0,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 135,28% -81

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer wenig veränderten Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler am frühen Mittwochmorgen. Der DAX dürfte in der Nähe des Vortages-Schlussstandes von gut 15.380 Punkten in den Markt gehen. "Nach dem hin und her vom Dienstag fehlen zunächst neue Impulse", so ein Marktteilnehmer. Etwas auf die Stimmung drückten leichtere Vorlagen aus Asien. Die Renditen kommen nach dem deutlichen Anstieg wieder etwas zurück, und der Euro läuft seitwärts. "Negativ sind die zunehmenden Streiks verbunden mit den hohen Tarifforderungen", so der Marktteilnehmer. Verdi hat für Freitag Streiks an den Flughäfen angekündigt. Andererseits könnte der näher rückende Terminbörsenverfall die Kurse der Einzelaktien an Basispreisen festzurren und so die Volatilität herausnehmen, heißt es von anderer Seite. Impulse könnten aber auch von den US-Einzelhandelsumsätzen und der US-Industrieproduktion am Nachmittag ausgehen.

Rückblick: Die neuen US-Inflationsdaten haben die Stimmung an den europäischen Kapitalmärkten am Dienstag gedämpft. Die Renditen zogen deutlich an, so stieg die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen um 7 Basispunkte auf 2,44 Prozent. Die Aktienmärkte konnten sich mehr oder weniger behaupten. Bei den Branchen in Europa wurde die Gewinnerliste vom Stoxx-Index der Telekom-Aktien angeführt, er stieg um 1,5 Prozent. Händler verwiesen auf den Einstieg von Liberty Global bei Vodafone. Der Kurs von Vodafone gewann 3,4 Prozent. BT zogen um 3,1 Prozent an, Telefonica um 3,6 Prozent und Deutsche Telekom um 0,9 Prozent. Da Liberty Global auch Anteile an anderen Unternehmen wie ITV besitzt, kam es nun zu Spekulationen um mögliche Umstrukturierungen in der Branche. Reise- und Freizeit-Aktien gehörten mit einem Index-Plus von 1,3 Prozent ebenfalls zu den Gewinnern. Hier stachen Flutter mit einem Plus von 1,8 Prozent heraus. Das Unterhaltungsunternehmen will seine Aktien künftig auch in den USA listen lassen. Tui-Aktien legten in London um 0,7 Prozent zu. Hier konnte dank starker Reisenachfrage der Verlust im Quartal reduziert werden.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Im DAX gewannen Deutsche Bank 1,6 Prozent, Bayer 1,5 Prozent und VW 1,4 Prozent. Das Landgericht Braunschweig hat eine Klage für mehr Klimaschutz bei Volkswagen abgewiesen. Brenntag stiegen um 1,2 Prozent. Dabei profitierten die Titel vom Einstieg des aktivistischen Investors Engine Capital. Deutsche Telekom legten 0,9 Prozent zu. Der Medienkonzern Liberty Global ist bei Vodafone eingestiegen, das beflügelte die Kurse der gesamten Branche. Dagegen fielen MTU nach ihren Ergebniszahlen um 4 Prozent. Marktteilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen. Sartorius gaben um 1,6 Prozent nach, Linde um 1,3 Prozent und BASF um 1,2 Prozent. Um 13,2 Prozent stiegen die Aktien der Norma AG. Händler verwiesen auf mindestens drei abgelehnte Übernahmeangebote von Finanzinvestoren. Thyssenkrupp brachen nach ihren Zahlen um 10,4 Prozent ein. Auf der anderen Seite gewannen Bilfinger rund 10 Prozent. Jenoptik stiegen um 4,1 Prozent, sowohl der Umsatz als auch die Margen haben die Prognosen geschlagen. Nemetschek verloren 0,3 Prozent. Von den Analysten der Citi hieß es, Umsatz und EBITDA seien am unteren Ende der Prognosespanne und damit leicht unter dem Konsens ausgefallen.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler von Lang & Schwarz sind vor allem Geschäftszahlen und Ausblick von Elmos gut angekommen. Die Titel wurden 10 Prozent fester getaxt. Um 8 Prozent ging es für United Internet nach oben. Das Telekommunikationsunternehmen will 2 Millionen eigene Aktien einziehen und das Grundkapital entsprechend reduzieren. Eine Hochstufung durch die Citigroup verbunden mit einer deutlichen Anhebung des Kursziels verhalf dem Kurs von Brenntag zu einem Aufschlag von 1 Prozent.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Wieder hochgekochte Zinssorgen belasteten, sie verloren aber im Verlauf ihren Schrecken. Der Aktienmarkt erholte sich in der Folge deutlich von den Tagestiefs. Der Anstieg der Verbraucherpreise hatte sich im Januar zwar weiter verlangsamt, dies aber nicht so deutlich wie von Volkswirten prognostiziert. Hoffnungen auf günstig ausfallende Inflationsdaten hatten die Aktienkurse am Vortag nach oben getrieben, so dass Anleger Gewinne mitnahmen. Allerdings verwiesen Händler auf den Umstand, dass sich die Disinflation in den USA fortsetzt. Im Technologiesektor zogen Nvidia um 5,4 Prozent an. Bank of America sah das Unternehmen als einen großen Profiteur im Bereich KI an. Anleger kauften daraufhin auch andere Technologiewerte, der Halbleitersektor gewann 2,2 Prozent. Boeing kletterten nach einem Großauftrag durch Air India um 1,3 Prozent. Coca-Cola sanken dagegen um 1,7 Prozent. Der Getränkegigant hatte zwar den Umsatz deutlicher als erwartet gesteigert, zugleich rechnet die Gesellschaft aber mit nachlassender Erlösdynamik im Jahresverlauf. Marriott zogen um knapp 4 Prozent an, der Hotelbetreiber schnitt im vierten Quartal besser als gedacht ab.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,63 +9,4 4,54 21,0 5 Jahre 4,01 +9,4 3,92 1,0 7 Jahre 3,90 +7,2 3,82 -7,5 10 Jahre 3,76 +5,4 3,70 -12,2 30 Jahre 3,79 +1,2 3,78 -18,0

Die Notierungen gerieten mit den wieder hochgekochten Zinserhöhungsspekulationen unter Druck, die Renditen stiegen teils deutlich.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0711 -0,2% 1,0735 1,0731 +0,1% EUR/JPY 142,59 -0,2% 142,88 142,49 +1,6% EUR/CHF 0,9895 +0,0% 1,0853 0,9886 -0,0% EUR/GBP 0,8820 +0,0% 0,8819 0,8816 -0,3% USD/JPY 133,14 +0,0% 133,08 132,80 +1,5% GBP/USD 1,2144 -0,2% 1,2173 1,2172 +0,4% USD/CNH 6,8519 +0,2% 6,8366 6,8322 -1,1% Bitcoin BTC/USD 22.141,06 -0,3% 22.196,64 22.080,73 +33,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Wie der Aktienmarkt erholte sich auch der Dollar nach einer Berg- und Talfahrt von seinen Tagestiefs. Der Dollarindex tendierte auf Tagessicht dennoch 0,1 Prozent niedriger.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,20 79,06 -1,1% -0,86 -2,8% Brent/ICE 84,82 85,58 -0,9% -0,76 -1,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise fielen, weil die USA Teile ihrer strategischen Ölreserven freigegeben hatten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.843,40 1.855,70 -0,7% -12,31 +1,1% Silber (Spot) 21,71 21,83 -0,5% -0,12 -9,4% Platin (Spot) 928,48 935,45 -0,7% -6,98 -13,1% Kupfer-Future 4,04 4,08 -0,8% -0,03 +6,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

US-NOTENBANK

- Die Präsidentin der Dallas Fed, Lorie Logan, fordert schrittweise weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank. Die Federal Reserve müsse dabei mit den Risiken einer zu geringen Straffung der Geldpolitik, aber auch denen einer zu starken Anhebung der Zinssätze umgehen, sagte Logan.

- Für den Präsidenten der Federal Reserve von Philadelphia, Patrick Harker, ist der Arbeitsmarkt derzeit "zu heiß", um auf eine Rezession hinzudeuten. Die Fed müsse die Zinsen weiter in Schritten von 25 Basispunkten erhöhen, bis sie bei über 5 Prozent lägen, sagte Harker bei einer Veranstaltung an der La Salle University.

- Der Präsident der Federal Reserve von New York, John Williams, fürchtet einen schwierigen Kampf gegen die Inflation. Die Fed habe noch einen Weg vor sich, um die Inflation auf ihr Ziel von 2 Prozent zu drücken. Das könne "ein paar Jahre" dauern", sagte Williams bei seiner Rede vor der New York Bankers Association.

POLITIK USA

Die Vizepräsidentin der US-Notenbank Fed, Lael Brainard, wird neue oberste wirtschaftspolitische Beraterin von US-Präsident Joe Biden. Die in Hamburg geborene 61-Jährige wird Direktorin des Nationalen Wirtschaftsrats im Weißen Haus, wie das US-Präsidialamt am Dienstag mitteilte.

ÖLLAGERDATEN USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 10,5 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 2,2 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 0,8 Millionen Barrel nach plus 5,3 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 0,8 Millionen und bei Benzin ein Plus von 1,5 Millionen Fass.

GELDPOLITIK CHINA

Chinas Notenbank hat einen wichtigen Referenzzinssatz am Mittwoch unverändert belassen, was darauf hindeutet, dass sie auch ihre Referenzzinssatz für Bankkredite (LPR) im Februar nicht ändern wird.

STREIK DEUTSCHLAND

Flugreisende in Deutschland müssen sich am Freitag auf massive Behinderungen einstellen. Grund dafür ist ein Streikaufruf von Verdi für mehrere Flughäfen. Dieser gilt für die Airports in Frankfurt, München, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover und Bremen. An all diesen Orten soll der Arbeitskampf am Freitag in den frühen Morgenstunden beginnen und in der Nacht zum Samstag enden.

AIRBUS

will mit einer Produktionssteigerung von der anziehenden Nachfrage nach Langstreckenflügen profitieren. Der Konzern plane, die Produktionsraten seiner zwei größten Flugzeuge zu erhöhen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

DELIVERY HERO

hat in den Jahren 2024 und 2025 fällige ausstehende Wandelschuldverschreibungen teilweise zurückgekauft.

ELMOS SEMICONDUCTOR

hat das Geschäftsjahr 2022 mit Rekordwerten bei Umsatz und Ergebnis abgeschlossen und eine Prognose für 2023 über den Markterwartungen ausgegeben. Der Konzernumsatz stieg nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen im vergangenen Jahr um 38,9 Prozent auf 447,2 Millionen Euro. Das EBIT erreichte 110,1 (2021: 60,0) Millionen Euro. Die EBIT-Marge stieg auf 24,6 (18,6) Prozent. Im laufenden Jahr soll der Umsatz mehr als 560 Millionen Euro erreichen, also um mindestens ein Viertel steigen. Die EBIT-Marge sieht Elmos bei 25 Prozent mit Schwankungen um 2 Punkte nach oben oder unten.

QIAGEN

Der weltweit führende Tuberkulose-Bluttest QFT-Plus von Qiagen hat eine Hürde in Sachen Zertifizierung genommen. Wie Qiagen mitteilte, erhielt der Bluttest gemäß EU-Verordnung 2017/746 über In-vitro-Diagnostika (IVDR) die entsprechende Zertifizierung. Die neue EU-Verordnung stellt höhere und umfassendere Anforderungen an IVD-Hersteller, um eine CE-Kennzeichnung für ihre Produkte zu erlangen.

TUI

Der Reisekonzern hat von seinen Aktionären grünes Licht für die Herabsetzung seines Grundkapitals durch Aktienzusammenlegung erhalten. Damit wird die Voraussetzung für eine Kapitalerhöhung geschaffen, mit der Tui Geld für Rückzahlung von Staatshilfen einsammeln möchte.

UNITED INTERNET

will 2 Millionen eigene Aktien einziehen und das Grundkapital der Gesellschaft von 194 auf 192 Millionen Euro reduzieren. Der Einzug der Aktien diene der Erhöhung der prozentualen Beteiligung der United-Internet-Aktionäre, teilte der Konzern mit. Zudem kündigte das Unternehmen an, Aktien für bis zu 291,9 Millionen Euro zurückzukaufen.

AMADEUS FIRE

Der Personaldienstleister hat sein eigenes Ergebnisziel im vergangenen Jahr leicht verfehlt. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, erreichten sowohl Umsatz als auch operatives EBITA im Gesamtjahr 2022 neue Höchststände und legten gegenüber dem Vorjahr um 9,3 bzw 2,4 Prozent zu. Allerdings wurde das Ziel, am Jahresende ein operatives EBITA von über 70 Millionen Euro zu verbuchen, aufgrund des hohen Krankenstands im vierten Quartal nicht erreicht.

BERTRANDT

Der Ingenieurdienstleister hat im ersten Geschäftsquartal 2022/23 den Umsatz und den Gewinn gesteigert. Das Unternehmen profitierte dabei von einer erhöhten Nachfrage, einem Anstieg der Projektvergaben und einer verbesserten Auslastung im In- und Ausland. Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr wurde bestätigt.

EQS GROUP

hat gemäß vorläufiger Geschäftszahlen für 2022 Umsatz und Betriebsergebnis gesteigert, die eigenen Erwartungen aber verfehlt.

CARREFOUR

startet einen neuen Aktienrückkauf und erhöht seine Dividende, nachdem Umsatz und Gewinn für 2022 die Erwartungen übertroffen haben. Die Franzosen kündigten an, einen neuen Aktienrückkauf im Wert von 800 Millionen Euro zu starten, den zweiten seit vergangenem Jahr. Die Dividende soll um 8 Prozent auf 0,56 Euro pro Aktie steigen. Der Rückkauf soll im Laufe des Jahres abgeschlossen werden, so Carrefour.

LVMH

Das Luxusunternehmen Louis Vuitton hat den Hip-Hop-Künstler und Designer Pharrell Williams zum neuen Kreativdirektor für Männermode ernannt.

TELEKOM AUSTRIA

hat im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2022 mehr umgesetzt und verdient. Die Einnahmen stiegen im vierten Quartal um 7,7 Prozent auf 1,338 Milliarden Euro, wie der Telekomdienstleister mitteilte. Auf Jahressicht ergab sich ein Plus von 5,4 Prozent auf 5 Milliarden Euro.

TELECOM ITALIA

hat im vierten Quartal trotz eines Anstiegs des Umsatzes organisch weniger verdient, im Gesamtjahr aber die eigene Prognose übertroffen. Das italienische Telekommunikationsunternehmen teilte mit, dass der organische Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen nach Pachten im vierten Quartal um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken ist. Für das Gesamtjahr belief sich das organische EBITDA nach Leasing auf 5,0 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

