Im Aufbau auf seine richtungweisende Studie über die Lebenszyklusanalyse von Fahrzeugen für die Europäische Kommission befasst sich Ricardo jetzt zusammen mit Konsortiumspartnern mit der Ausarbeitung des endgültigen europäischen Standards für die Lebenszyklusanalyse emissionsfreier Fahrzeuge und Batterien

Ricardo, ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen zu Umweltfragen, Technik und Strategie, begann ein von der Europäischen Union finanziertes Projekt der Entwicklung einer Ausgangsposition für einen europaweit gemeinsamen und angewendeten einzigen Ansatz für die Lebenszyklusanalyse (Life Cycle Assessment, LCA) emissionsfreier Fahrzeuge (ZEV) und Batterien, basierend auf Nachweisen und Praxisdaten. Die Initiative ist eine unter dem Horizon Europe Framework Programm unterstützte Koordinierungs- und Unterstützungsaktion, die auch Finanzmittel von UK Research and Innovation (UKRI) erhält.

Zurzeit gibt es noch keinen vereinbarten europäischen oder internationalen Standard für die Ökobilanz von Fahrzeugen, obwohl eine Reihe von Standards im Entwurf vorliegt bzw. für Elektrofahrzeugbatterien entwickelt wird. Die Ausarbeitung eines einzigen, harmonisierten Ansatzes für die Lebenszyklusanalyse für Fahrzeuge und Batterien ist ein wichtiger Aspekt für Transparenz und Vergleichbarkeit der Auswirkungen dieser Produkte und wird dazu beitragen, die Ziele des Grünen Deals zu erreichen. Damit wäre Europa die erste digital befähigte, klimaneutrale und nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Harmonisierte Standards werden Akteuren in der Industrie, Mobilitätsanbietern und Planern die Entwicklung nachhaltiger Straßentransportprodukte erleichtern, die für die Bekämpfung des Klimawandels optimiert wurden. Ricardo gehört dem Kernteam des kooperativen TranSensus LCA-Konsortiums an, das vom Fraunhofer Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit (LBF) und dem Fraunhofer Institut für Schicht- und Oberflächentechnik (IST) gemeinsam koordiniert wird und 44 Stakeholder aus Industrie und Forschung entlang der gesamten Wertschöpfungskette emissionsfreier Fahrzeuge und Batterien umfasst, darunter Forschungsinstitute, Fahrzeug- und Batteriehersteller, die Zulieferindustrie, Energieanbieter und Recycling-Unternehmen.

Nikolas Hill, Head of Vehicle Technologies and Fuels im Sustainable Transport Team von Ricardo, sagte dazu: "Die Hauptstudie über die Ökobilanz von Straßenfahrzeugen, die im Jahr 2020 von Ricardo für die Europäische Kommission erstellt wurde, unterstrich nicht nur die Bedeutung der Lebenszyklusanalyse in der Entwicklung nachhaltiger Produkte und Geschäftspraktiken, sondern auch die Herausforderungen ihrer Anwendung. Insbesondere werden die Bemühungen um Ansätze zur vollumfänglichen Nutzung und Verwirklichung der Vorteile der Lebenszyklusanalyse im Transportsektor dadurch behindert, dass es keinen offiziellen europäischen Standard für die Fahrzeug-LCA gibt. Dies ist in erster Linie auf das Fehlen eines konsistenten, fairen Rahmenwerks oder einer harmonisierten Methodik zurückzuführen, und hinzu kommen Grenzen bei Zugriff und Verwaltung praxisbezogener Daten und der Anwendung einer konsistenten Modellierung. Durch unsere Arbeit mit unseren Partnern in der Industrie und Forschung bei diesem Projekt werden die Fachleute von Ricardo in den Bereichen Richtlinien, Strategie und Technologie dazu beitragen, eine standardmäßige, zuverlässige und konsistente Analyse der gesamten Umweltbilanz von Fahrzeugen vorzulegen, um Unternehmen in der gesamten Transportwertschöpfungskette beim Erreichen ihres Ziels der Klimaneutralität zu unterstützen."

Die von Ricardo 2020 für die Europäische Kommission, GD Klimapolitik, erstellte Studie: Determining the environmental impacts of conventionally and alternatively fuelled vehicles through LCA war die bisher breitest angelegte und umfassendste Studie ihrer Art. In dem Bericht wurden die Lebenszyklusauswirkungen von 65 verschiedenen europäischen Personen- und Lastkraftwagen und Antriebskombinationen untersucht. Berücksichtigt wurden die Herstellung von 60 Brennstoffketten für herkömmliche und alternative Kraftstoffe sowie 14 verschiedene Formen der Stromerzeugung, die Auswirkungen der Herstellung des Fahrzeugs (und der Batterie) sowie Fahrzeugnutzung und -wartung, einschließlich verschiedener Szenarien am Ende des Nutzungszyklus. Die Verfasser des Berichts unterstrichen auch die positiven Auswirkungen bestehender EU-Richtlinien für die unmittelbare Unterstützung eines Übergangs zu einer besseren Kreislaufwirtschaft und der Initiativen, die auf die Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette für Hybrid- und Vollelektrofahrzeuge und ihre Batterien abzielen, um Industrieemissionen zu senken und die Ressourceneffizienz zu verbessern.

TranSensus LCA wird von der Europäischen Union unter der Finanzhilfevereinbarung Nr. 101056715 finanziert. Die zum Ausdruck gebrachten Ansichten und Meinungen sind jedoch ausschließlich den Verfassern zuzuschreiben und spiegeln nicht notwendigerweise diejenigen der Europäischen Union oder CINEA wider. Weder die Europäische Union noch die Finanzmittel zuteilende Behörde kann dafür zur Rechenschaft gezogen werden.

Über Ricardo

Ricardo plc ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen zu Umweltfragen, Technik und Strategie, dessen Aktien an der Londoner Börse notiert sind. Wir bieten seit mehr als 100 Jahren technische Spitzenleistungen und beschäftigen nahezu 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern. Wir verfügen über außergewöhnliche Kompetenzen in der Bereitstellung modernster und innovativer, nachhaltiger und sektorübergreifender Produkte und Lösungen. Damit sind wir unseren Kunden jeden Tag behilflich, hochkomplexe und dynamische Herausforderungen zu bewältigen, um zur Schaffung einer sicheren und nachhaltigen Welt beizutragen. Besuchen Sie www.ricardo.com

