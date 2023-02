The following instruments on XETRA do have their first trading 15.02.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 15.02.2023Aktien1 IT0005531238 TMP Group S.p.A.2 CNE1000002X8 Changan Minsheng APLL Logistics Co. Ltd.3 US24701M1036 Delivery Hero SE ADR4 US75279Q1085 Randstad N.V. ADR5 US21833P3010 Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc.6 CA64128D3022 Nevada Exploration Inc.Anleihen1 XS2589367528 B.A.T. Netherlands Finance B.V.2 XS2488809612 Nokia Oyj3 DE000BLB9TE4 Bayerische Landesbank4 CA07813ZCM47 Bell Canada5 FR001400FXU8 C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.6 DE000DD5A2B1 DZ BANK AG7 XS2589260996 ENEL Finance International N.V.8 AT0000A327M4 Erste Group Bank AG9 AT0000A325K2 Erste Group Bank AG10 AT0000A327R3 Erste Group Bank AG11 AT0000A325A3 Erste Group Bank AG12 AT0000A324V2 Erste Group Bank AG13 XS2588986997 ING Groep N.V.14 DE000LB3MRZ3 Landesbank Baden-Württemberg15 DE000LB3MRW0 Landesbank Baden-Württemberg16 DE000LB3MS01 Landesbank Baden-Württemberg17 DE000A30V877 Niedersachsen, Land18 DE000NLB35B7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-19 US91282CGM73 United States of America20 US10373QBU31 BP Capital Markets America Inc.21 FR001400FZ32 Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.22 FR001400FZ24 Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.23 XS2588986724 ING Groep N.V.24 DE000NLB4RJ4 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-25 XS2589317697 Nordea Mortgage Bank PLC26 US025816DC04 American Express Co.27 XS2589260723 ENEL Finance International N.V.28 XS2587558474 INEOS Finance PLC29 XS2587748174 Landwirtschaftliche Rentenbank30 XS2588099981 Svenska Handelsbanken AB [publ]31 ES0280907033 Unicaja Banco S.A.32 DE000HV2AZG5 UniCredit Bank AG33 US912810TQ13 United States of America