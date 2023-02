The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.02.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.02.2023ISIN NameXS2242906597 JINGRUI 20/23XS1775786145 SPAR.SOR BOLIGKR.18/23MTNDE0002456589 BHW BAUSPARK.IS.A.28XS1952585112 CHINA AOYUAN GROUP 19/23XS2118276539 SIEMENS FIN 20/23 MTNXS2123064102 AFR.DEV.BK 20/23 MTNUS500630CZ95 KOREA DEV.BK 20/23 FLRUS92857WBC38 VODAFONE GRP 13/23XS0856032213 DT. BAHN FIN. 12/23 MTNDE000A13SL26 SAP SE MTN 14/23DE000NLB2HL5 NORDLB IS.S.1859DE000DZ1JRJ9 DZ BANK IS.A191 VARCH0205310904 SCHWYZER KANTONALBK 13-23DE000A2G9G64 FCR IMMOBILIEN ANL 18/23DE000A12T7R3 AAREAL BANK MTN.HPF.S.209USP09252AC47 BCO DE BOGOTA 13/23 REGSDE000LB0Q9L9 LBBW INFLATIONS-ANL 13/23