Prof. Dr. Jan Viebig (Oddo BHF): Droht ein transatlantischer Subventionswettlauf?

03.02.2023 - Die Europäische Kommission ist den USA gefolgt und hat ein Programm zum ökologischen Umbau der Wirtschaft angekündigt. Im Sommer vergangenen Jahres hatte US-Präsident Joe Biden den US Inflation Reduction Act of 2022 (IRA) durch den US-Kongress gebracht. Dieses Gesetz zur Bekämpfung der Inflation sieht eine Reihe von Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen vor, knüpft aber auch an Bidens Programm "Build back better" von 2020 und 2021 an. Mit diesem Programm wollte Biden unter anderem die veraltete Infrastruktur in den USA modernisieren. Der IRA geht über "Build back better" hinaus und formuliert entschiedener das Ziel, die Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit umzubauen.

Das US-Gesetz sieht vor, das Haushaltsdefizit von 2,5 Billionen Dollar Ende 2021 um mindestens 300 Milliarden Dollar zu senken. Zudem sollen 64 Milliarden Dollar in die gesetzliche Gesundheitsfürsorge fließen. Vor allem aber macht das Gesetz über zehn Jahre verteilt 369 Milliarden Dollar für Energiesicherheit und Klimaschutz frei. Diese sollen hauptsächlich in Form von Steuervergünstigungen mit dem Ziel fließen, die Emission von Kohlendioxid in den USA bis zum Jahr 2030 um 40 Prozent gegenüber dem Jahr 2005 zu senken.

Den Kauf von Elektro-Autos beispielsweise fördert die Regierung mit einer Steuergutschrift von bis zu 7.500 Dollar. Wie zuvor auch in Deutschland wird der Vorteil gedeckelt: Die Steuervergünstigung gibt es nur für Limousinen bis zu einem Listenpreis von 55.000 Dollar und für SUVs oder Pickups bis zu einem Listenpreis von 80.000 Dollar.

Allerdings ist die Förderung zusätzlich an die Vorgabe geknüpft, dass die Endmontage der Elektro-Autos in Nordamerika erfolgt. Damit könnten die europäischen Autohersteller noch zurechtkommen, da die meisten von ihnen seit vielen Jahren Werke in den USA betreiben. Schwieriger für europäische Hersteller umzusetzen sein, wird die zweite Bedingung: Die in den Batterien verwendeten Rohstoffe müssen zu mindestens 40 Prozent, vom Jahr 2027 an zu mindestens 80 Prozent, aus den USA stammen oder aus einem Land, das mit den USA ein Freihandelsabkommen abgeschlossen hat. Das trifft für die EU nicht zu. Von 2025 an dürfen diese Rohstoffe zudem nicht mehr aus Russland, China oder einem politisch bedenklichen Staat kommen. Auch die Batterie selbst muss in Nordamerika hergestellt und zusammengebaut werden. Wird nur eine der beiden Forderungen - Produktionsort der Fahrzeuge und Anforderungen an die Batterieherstellung - erfüllt, bekommen die Autokäufer auch nur die Hälfte des Förderbetrags von 7.500 Dollar.

Aus Europa kam direkt nach Bekanntgabe des IRA die Befürchtung auf, die US-Regierung wolle ihre Wirtschaft durch protektionistische Maßnahmen zu Lasten der europäischen Industrie abschotten. Der deutsche Wirtschaftsminister Habeck drohte im Sommer noch mit "robusten Gegenmaßnahmen". Doch zuletzt veränderte sich die europäische Haltung. Am 1. Februar legte die Europäische Kommission unter dem Namen "Green Deal Industry Plan" ein eigenes Programm zur Förderung eines ökologischen Umbaus der Wirtschaft vor, über das die Regierungschefs der 27 Mitgliedsstaaten in Brüssel auf einem Sondergipfel am 9. und 10. Februar 2023 beraten wollen.

Die Kommission schätzt den zusätzlichen Investitionsbedarf in Energiesysteme und Verkehr bis zum Jahr 2030 auf 477 Milliarden Euro jährlich. Dazu soll es den Regierungen der 27 Mitgliedsländer erlaubt werden, Investitionen in den ökologischen Wandel zu unterstützen. Strittig ist derzeit, auf welchem Weg die Förderung erfolgen soll, über Subventionen oder wie in den USA über Steuervergünstigungen. Die Industrie bevorzugt Steuererleichterungen, da die Unternehmen sie unbürokratischer nutzen können als Subventionen.

Die EU würde in jedem Fall ihre Regeln für staatliche Beihilfen lockern müssen. Damit hatte sie schon im Zuge der Corona-Pandemie begonnen, doch einige EU-Mitgliedsländer stellen sich mittlerweile gegen eine weitere Aufweichung der Beihilferegeln. Vor allem finanzschwache Länder befürchten in der EU einen Subventionswettlauf, dem sie nicht folgen können. Denn nicht alle Mitgliedsländer verfügen wie Deutschland oder Frankreich über die Finanzstärke, um ihre Industrie beim ökologischen Umbau zu unterstützen. Um auch den schwächeren EU-Ländern entgegenzukommen, hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schon im Dezember 2022 einen Souveränitätsfonds ins Spiel gebracht. In den Topf würden die stärkeren Länder einzahlen, die Mittel würden aber vor allem den schwächeren zugutekommen. Einen solchen Umverteilungsmechanismus lehnt die Bundesregierung wiederum ab.

Bis jetzt kann nicht von einem Wettlauf um niedrige Steuern oder hohe Subventionen zwischen den USA und der EU gesprochen werden. Angesichts von Gesamtausgaben von 6,27 Billionen Dollar im US-Haushalt ist das Volumen der im IRA beschlossenen Hilfen zu gering und über einen zu langen Zeitraum verteilt, um unmittelbar spürbare Effekte auszulösen. Dennoch besteht die Gefahr, dass die Programme den Einstieg in eine neue Ära staatlicher Subventions- und Industriepolitik werden, diesmal im Zeichen des ökologischen Wandels. Im Subventionswettlauf verlieren alle. Das spricht für eine restriktive Anwendung staatlicher Förderung.

Dennoch sollte die Botschaft gehört werden, die hinter den europäischen und amerikanischen Förderpaketen steht: Ein ökologischer Umbau der Wirtschaft ist spätestens jetzt politisch gewollt. Diese Botschaft dürfte auch an den Kapitalmärkten ankommen. Den ökologischen Umbau der Wirtschaft zählen wir mehr denn je zu den großen Trends, die Anleger in ihre Überlegungen einbeziehen sollten.