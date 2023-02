Britvic plc: Transaction in Own Shares

DJ Transaction in Own Shares

Transactions in Own Securities

15th February

Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares on the London Stock Exchange from Citigroup Global Markets Limited ("Citi") as part of its existing share buyback programme announced on 23 May 2022 (the "Programme").

Date of purchase: 14th February 2023 Number of ordinary shares of GBP0.20 each purchased: 40,000 Highest price paid per share (pence): 811.50p Lowest price paid per share (pence): 798.00p Volume weighted average price paid per share (pence): 805.72p

The repurchased shares will be cancelled.

Transaction Details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Citi on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 08:02:14 GBp 244 798.00 XLON xb49v4jums4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 08:10:29 GBp 818 805.00 XLON xb49v4jUSDDS7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 08:11:36 GBp 268 807.00 XLON xb49v4jUSDF6I BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 08:14:53 GBp 205 804.50 XLON xb49v4jUSD0USDc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 08:18:36 GBp 269 803.00 XLON xb49v4jUSD5IUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 08:22:28 GBp 327 803.00 XLON xb49v4jUSD70i BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 08:32:19 GBp 78 801.50 XLON xb49v4jUSDTPL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 08:32:19 GBp 196 801.50 XLON xb49v4jUSDTPN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 08:35:53 GBp 6 801.00 XLON xb49v4jUSDVHx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 08:36:09 GBp 2 801.00 XLON xb49v4jUSDVCg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 08:36:27 GBp 4 801.00 XLON xb49v4jUSDVw4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 08:36:57 GBp 323 801.00 XLON xb49v4jUSDVew BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 08:50:58 GBp 376 803.00 XLON xb49v4jUSDLjg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 08:50:58 GBp 234 803.00 XLON xb49v4jUSDLji BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 08:53:18 GBp 204 803.50 XLON xb49v4jUSDNTy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 08:53:18 GBp 185 802.50 XLON xb49v4jUSDNT3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 08:55:58 GBp 236 804.50 XLON xb49v4jUSDMEz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 09:05:33 GBp 180 804.50 XLON xb49v4jUSDj6X BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 09:05:33 GBp 406 804.50 XLON xb49v4jUSDj7V BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 09:05:33 GBp 185 804.50 XLON xb49v4jUSDj6e BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 09:07:26 GBp 14 803.50 XLON xb49v4jUSDiue BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 09:07:34 GBp 1 803.50 XLON xb49v4jUSDiUSDr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 09:07:40 GBp 241 803.50 XLON xb49v4jUSDioH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 09:07:40 GBp 6 803.50 XLON xb49v4jUSDioJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 09:09:31 GBp 16 803.00 XLON xb49v4jUSDl16 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 09:09:31 GBp 2 803.00 XLON xb49v4jUSDl18 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 09:13:37 GBp 166 804.50 XLON xb49v4jUSDkWE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 09:13:37 GBp 2 804.00 XLON xb49v4jUSDkWG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 09:14:59 GBp 284 803.00 XLON xb49v4jUSDX1m BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 09:19:59 GBp 312 803.00 XLON xb49v4jUSDZ2y BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 09:29:42 GBp 783 803.50 XLON xb49v4jUSDasD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 09:36:12 GBp 177 805.50 XLON xb49v4jUSDvRv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 09:39:00 GBp 38 805.50 XLON xb49v4jUSDvcC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 09:39:00 GBp 151 805.50 XLON xb49v4jUSDvcE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 09:39:00 GBp 24 805.50 XLON xb49v4jUSDvcG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 09:40:26 GBp 215 804.00 XLON xb49v4jUSDu48 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 09:40:26 GBp 312 804.50 XLON xb49v4jUSDu4A BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 10:01:23 GBp 121 805.50 XLON xb49v4jUSDmG1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 10:01:23 GBp 267 805.50 XLON xb49v4jUSDmG3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 10:01:23 GBp 2 805.50 XLON xb49v4jUSDmG5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 10:01:23 GBp 246 805.50 XLON xb49v4jUSDmG7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 10:01:23 GBp 394 805.50 XLON xb49v4jUSDmG9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 10:01:23 GBp 150 805.50 XLON xb49v4jUSDmGB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 10:08:59 GBp 207 806.50 XLON xb49v4jUSDry2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 10:25:15 GBp 235 807.00 XLON xb49v4j@AUd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 10:28:41 GBp 138 809.00 XLON xb49v4j@D3A BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 10:28:41 GBp 485 809.00 XLON xb49v4j@D3O BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 10:28:41 GBp 268 809.00 XLON xb49v4j@D3Q BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 10:37:36 GBp 125 810.00 XLON xb49v4j@1Tc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 10:37:36 GBp 17 810.00 XLON xb49v4j@1Te BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 10:37:36 GBp 2 810.00 XLON xb49v4j@1Tg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 10:37:36 GBp 252 810.00 XLON xb49v4j@1Ts BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 10:37:36 GBp 201 810.00 XLON xb49v4j@1Tu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 10:38:33 GBp 138 810.00 XLON xb49v4j@11B BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 10:41:20 GBp 199 811.50 XLON xb49v4j@0nm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 10:41:20 GBp 2 811.50 XLON xb49v4j@0no BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 10:41:20 GBp 2 811.50 XLON xb49v4j@0ns BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 10:42:20 GBp 185 810.50 XLON xb49v4j@3Jr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 10:42:20 GBp 340 810.50 XLON xb49v4j@3Jx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 10:46:24 GBp 270 810.50 XLON xb49v4j@5Ir BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 10:53:45 GBp 294 809.50 XLON xb49v4j@63w BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 10:53:55 GBp 244 809.00 XLON xb49v4j@66f BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 11:16:31 GBp 260 809.00 XLON xb49v4j@GWb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 11:17:06 GBp 185 809.00 XLON xb49v4j@JGW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 11:17:15 GBp 281 809.00 XLON xb49v4j@JLK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 11:30:23 GBp 243 810.00 XLON xb49v4j@M2L BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 11:30:23 GBp 114 810.00 XLON xb49v4j@M2N BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 11:30:23 GBp 319 810.00 XLON xb49v4j@M2P BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 11:30:23 GBp 428 810.00 XLON xb49v4j@M2T BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 11:32:49 GBp 265 809.50 XLON xb49v4j@f1U BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 11:43:34 GBp 323 810.00 XLON xb49v4j@iRt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 11:43:34 GBp 1 810.00 XLON xb49v4j@iRv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 11:46:02 GBp 349 809.50 XLON xb49v4j@lQ8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 11:46:02 GBp 27 809.50 XLON xb49v4j@lQA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 11:58:29 GBp 185 809.00 XLON xb49v4j@YIZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 11:59:58 GBp 207 808.50 XLON xb49v4j@YpJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 12:06:51 GBp 341 807.50 XLON xb49v4j@cQ6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 12:08:36 GBp 143 806.50 XLON xb49v4j@cj8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 12:11:22 GBp 234 807.00 XLON xb49v4j@uR8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 12:11:45 GBp 203 806.50 XLON xb49v4j@uJy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 12:20:41 GBp 280 806.00 XLON xb49v4j@zqs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 12:29:50 GBp 86 805.50 XLON xb49v4j@n2I BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 12:29:50 GBp 212 805.50 XLON xb49v4j@n2K BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 12:34:38 GBp 334 806.00 XLON xb49v4j@p3a BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 12:34:38 GBp 6 806.00 XLON xb49v4j@p3c BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 12:39:32 GBp 385 807.00 XLON xb49v4j@rM1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 12:40:45 GBp 257 806.50 XLON xb49v4j@rnN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 12:50:29 GBp 103 808.50 XLON xb49v4jz93W BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 12:50:29 GBp 155 808.50 XLON xb49v4jz93Y BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 12:50:56 GBp 130 807.50 XLON xb49v4jz9@p BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 13:03:51 GBp 234 807.50 XLON xb49v4jz009 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 13:03:51 GBp 143 807.00 XLON xb49v4jz00F BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 13:03:51 GBp 210 807.50 XLON xb49v4jz00H BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 13:06:28 GBp 223 807.50 XLON xb49v4jz3ds BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 13:08:01 GBp 162 807.50 XLON xb49v4jz5RUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 13:09:01 GBp 185 807.50 XLON xb49v4jz5wj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 13:11:20 GBp 375 807.00 XLON xb49v4jz4y@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 13:20:20 GBp 545 807.00 XLON xb49v4jzRvl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 13:26:51 GBp 251 807.50 XLON xb49v4jzVnO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 13:26:51 GBp 389 807.50 XLON xb49v4jzVnV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 13:30:00 GBp 314 806.00 XLON xb49v4jzHta BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 13:30:00 GBp 243 806.50 XLON xb49v4jzHt4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 13:33:36 GBp 357 808.50 XLON xb49v4jzKWc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 13:39:29 GBp 362 806.00 XLON xb49v4jzegm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 13:45:41 GBp 306 806.00 XLON xb49v4jziDm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 13:52:02 GBp 185 807.50 XLON xb49v4jzZ6a BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 13:53:06 GBp 294 806.50 XLON xb49v4jzYIU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 13:53:06 GBp 341 807.00 XLON xb49v4jzYTn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 13:59:00 GBp 256 805.50 XLON xb49v4jzdwA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 14:02:27 GBp 323 805.50 XLON xb49v4jzvfE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 14:07:11 GBp 362 805.00 XLON xb49v4jzzGUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 14:08:51 GBp 273 805.00 XLON xb49v4jzyK5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 14:13:28 GBp 109 803.50 XLON xb49v4jznk@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 14:14:24 GBp 290 803.50 XLON xb49v4jzmxW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 14:18:10 GBp 326 803.00 XLON xb49v4jzrBk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 14:28:06 GBp 144 803.00 XLON xb49v4jyDrB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 14:28:40 GBp 185 803.00 XLON xb49v4jyCAj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 14:28:40 GBp 130 803.00 XLON xb49v4jyCAk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 14:31:25 GBp 329 803.50 XLON xb49v4jy0MZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 14:34:00 GBp 420 804.00 XLON xb49v4jy5gq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 14:34:00 GBp 389 804.00 XLON xb49v4jy5gs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 14:34:00 GBp 135 804.00 XLON xb49v4jy5gu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 14:41:49 GBp 12 805.00 XLON xb49v4jyQyl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 14:41:49 GBp 7 805.00 XLON xb49v4jyQyn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 14:41:49 GBp 12 805.00 XLON xb49v4jyQyp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 14:41:49 GBp 11 805.00 XLON xb49v4jyQyx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 14:41:49 GBp 7 805.00 XLON xb49v4jyQyz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 14:41:49 GBp 8 805.00 XLON xb49v4jyQyUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 14:41:51 GBp 231 805.50 XLON xb49v4jyQoUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 14:41:51 GBp 250 805.50 XLON xb49v4jyQo1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 14:41:51 GBp 12 805.50 XLON xb49v4jyQo3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 14:41:51 GBp 572 805.50 XLON xb49v4jyQo8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 14:41:51 GBp 21 805.50 XLON xb49v4jyQoA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 14:42:47 GBp 381 804.50 XLON xb49v4jyT9S BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 14:45:54 GBp 484 804.50 XLON xb49v4jyUJJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 14:47:56 GBp 405 804.50 XLON xb49v4jyGHv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 14:54:08 GBp 229 805.00 XLON xb49v4jyMLA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 14:54:08 GBp 21 805.00 XLON xb49v4jyMLE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 14:54:08 GBp 574 805.50 XLON xb49v4jyMLO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 14:54:24 GBp 331 805.50 XLON xb49v4jyMUSD3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 15:00:35 GBp 530 806.00 XLON xb49v4jyk2G BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 15:00:55 GBp 503 806.00 XLON xb49v4jykzj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 15:07:04 GBp 317 806.50 XLON xb49v4jyv8m BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 15:07:04 GBp 268 806.50 XLON xb49v4jyv8q BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 15:10:49 GBp 6 807.00 XLON xb49v4jyyNS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 15:10:49 GBp 550 807.00 XLON xb49v4jyyNU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 15:10:49 GBp 334 806.50 XLON xb49v4jyyMb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 15:15:52 GBp 549 806.50 XLON xb49v4jyoe6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 15:20:31 GBp 331 806.00 XLON xb49v4j38Hq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 15:20:31 GBp 332 806.00 XLON xb49v4j38Hx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 15:20:31 GBp 82 806.00 XLON xb49v4j38Hz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 15:22:49 GBp 337 805.00 XLON xb49v4j3AJ7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 15:27:33 GBp 124 806.50 XLON xb49v4j3EsT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 15:27:33 GBp 155 806.50 XLON xb49v4j3EsV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 15:28:26 GBp 473 805.50 XLON xb49v4j31sV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 15:30:36 GBp 478 805.00 XLON xb49v4j32Ts BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 15:32:11 GBp 316 804.50 XLON xb49v4j35DC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 15:35:10 GBp 257 805.00 XLON xb49v4j37jp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 15:35:10 GBp 137 805.00 XLON xb49v4j37jr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 15:35:11 GBp 314 804.50 XLON xb49v4j37Zt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 15:42:10 GBp 177 802.00 XLON xb49v4j3VQg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 15:42:10 GBp 114 802.00 XLON xb49v4j3VQi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 15:42:10 GBp 592 802.50 XLON xb49v4j3VQq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 15:45:13 GBp 451 801.00 XLON xb49v4j3H1x BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 15:55:17 GBp 393 801.50 XLON xb49v4j3fLr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 15:55:17 GBp 148 801.50 XLON xb49v4j3fL3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 15:55:17 GBp 81 801.50 XLON xb49v4j3fL5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 15:57:43 GBp 408 801.50 XLON xb49v4j3hOE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 14-Feb-2023 15:57:44 GBp 555 801.50 XLON xb49v4j3hO0

Media Enquiries:

Please contact:

Investors: Joanne Wilson (Chief Financial Officer) +44 (0) 121 711 1102 Steve Nightingale (Director of Investor Relations) +44 (0) 7808 097 784 Media: Stephanie Macduff-Duncan (Head of Corporate Communications) +44 (0) 7808 097 680 Stephen Malthouse (Headland) +44 (0) 7734 956 201

Britvic plc's LEI number is: 635400L3NVMYD4BVCI53

