DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Chinas Notenbank hat einen wichtigen Referenzzinssatz unverändert belassen, was darauf hindeutet, dass sie auch ihre Referenzzinssatz für Bankkredite (LPR) im Februar nicht ändern wird. Die People's Bank of China stellte dem Bankensystem über ihre einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) 499 Milliarden Yuan (ca. 68 Milliarden Euro) zu einem stabilen Zinssatz von 2,75 Prozent zur Verfügung. Die Notenbank stellte außerdem Mittel in Höhe von 203 Milliarden Yuan über siebentägige Reverse-Repo-Geschäfte zu einem Zinssatz von 2,00 Prozent bereit, der damit ebenfalls unverändert blieb.

++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 4Q

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz Januar PROGNOSE: +1,9% gg Vm zuvor: -1,1% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: -1,1% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index Februar PROGNOSE: -20,3 zuvor: -32,9 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar Industrieproduktion PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 79,0% zuvor: 78,8% 16:00 Lagerbestände Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.123,75 -0,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.538,75 -0,7% Nikkei-225 27.501,86 -0,4% Hang-Seng-Index 20.784,52 -1,6% Kospi 2.427,90 -1,5% Shanghai-Composite 3.278,78 -0,4% S&P/ASX 200 7.352,20 -1,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwächer - Die jüngsten US-Inflationsdaten aus den USA bzw. die Kommentare aus Kreisen der US-Notenbank dazu sorgen für Verunsicherung, obgleich die US-Börsen darauf eher verhalten reagiert hatten. Zwar die ging die Inflation der Verbraucherpreise weiter zurück, allerdings langsamer als erwartet. US-Notenbanker sprachen darauf von der Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen oder eines länger erhöht bleibenden Zinsniveaus. In Seoul drückt außerdem ein verlangsamtes Wachstum des heimischen Stellenmarktes auf die Stimmung, in Sydney belastet der Banksektor. Commonwealth Bank knickten um 5,7 Prozent, nachdem aus dem Halbjahresbericht Druck auf die Kreditmargen herauszulesen war. Im Sog ging es für die anderen Banken im australischen Leitindex zwischen 3,8 und 4,3 Prozent abwärts. In Schanghai hält sich das Minus in Grenzen, nachdem die chinesische Notenbank wie erwartet einen einjährigen Schlüsselzinssatz unverändert bei 2,75 Prozent gelassen hat. Unter den Einzelwerten in Tokio schnellen Nippon Paint Holdings um 9 Prozent nach oben, getrieben von besser als gedacht ausgefallenen Quartalszahlen. Ganz anders bei Shimano: Der Kurs des Fahhradkomponentenherstellers verliert 6,5 Prozent nach der Prognose eines deutlichen Gewinnrückgangs.

US-NACHBÖRSE

Airbnb berichtete den ersten Geschäftsjahresgewinn überhaupt. Der Online-Anbieter von Übernachtungsmöglichkeiten verdiente 1,9 Milliarden Dollar, davon im vierten Quartal 319 Millionen, was deutlich über dem Analystenkonsens lag. Dazu kam der Umsatzausblick gut an. Der Kurs schnellte auf Nasdaq.com um rund 9 Prozent nach oben. Auch für Tripadvisor (+9,8%) ging es kräftig nach oben. Im vierten Quartal war der Umsatz des Reiseveranstalters um 47 Prozent gestiegen und übertraf die Erwartungen. Devon Energy verbilligten sich dagegen um 5,4 Prozent, nachdem der Öl- und Gasförderer in seinem vierten Quartal einen Gewinnrückgang verzeichnet und zudem gewarnt hatte, dass es im laufenden ersten Quartal teils witterungsbedingt zu Produktionsproblemen kommen wird. Nach einem Quartalsverlust und einem massiven Umsatzrückgang senkte der Munitionshersteller Ammo seinen Ausblick auf 2023. Der Kurs rutschte um 16,4 Prozent ab. Akamai Technologies zeigten sich nach zwischenzeitlichen Kursgewinnen trotz besser als von Analysten erwartet ausgefallener Quartalszahlen des Cloud-Spezialisten zuletzt 0,6 Prozent leichter.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.089,27 -0,5% -156,66 +2,8% S&P-500 4.136,13 -0,0% -1,16 +7,7% Nasdaq-Comp. 11.960,15 +0,6% 68,36 +14,3% Nasdaq-100 12.590,89 +0,7% 88,57 +15,1% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 834 Mio 722 Mio Gewinner 1.483 2.336 Verlierer 1.574 735 unverändert 139 116

Uneinheitlich - Wieder verstärkte Zinssorgen belasteten zwichenzeitlich, verloren im Verlauf aber wieder an Schrecken. Der Anstieg der Verbraucherpreise hatte sich im Januar zwar weiter verlangsamt, dies aber nicht so deutlich wie von Volkswirten prognostiziert, worauf aus Kreisen der US-Notenbank falkenhafte Töne kamen. Weil Hoffnungen auf günstiger ausfallende Inflationsdaten am Vortag noch gestütztb hatten, kam es zu Gewinnmitnahmen. Im Technologiesektor zogen Nvidia um 5,4 Prozent an. Die Analysten der Bank of America sehen den Chipexperten als einen großen Profiteur im Bereich Künstliche Intelligenz. Anleger kauften daraufhin auch andere Halbleiterwerte, S&P-Branchenindex gewann 2,2 Prozent. Boeing kletterten nach einem Großauftrag durch Air India um 1,3 Prozent. Coca-Cola sanken dagegen um 1,7 Prozent. Der Getränkegigant hatte zwar den Umsatz deutlicher als erwartet gesteigert, rechnet aber mit nachlassender Erlösdynamik. Marriott zogen um knapp 4 Prozent an, nachdem der Hotelbetreiber im vierten Quartal besser als gedacht abgeschnitten hatte.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,63 +9,4 4,54 21,0 5 Jahre 4,01 +9,4 3,92 1,0 7 Jahre 3,90 +7,2 3,82 -7,5 10 Jahre 3,76 +5,4 3,70 -12,2 30 Jahre 3,79 +1,2 3,78 -18,0

Der weniger deutlich als erwartet ausgefallene Rückgang der US-Inflation im Januar und darauf folgende falkenhafte Kommentare von US-Notenbankern sorgten für deutlich steigende Renditen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:50 % YTD EUR/USD 1,0707 -0,3% 1,0735 1,0732 +0,0% EUR/JPY 142,66 -0,2% 142,88 141,67 +1,6% EUR/GBP 0,8820 +0,0% 0,8819 0,8834 -0,3% GBP/USD 1,2140 -0,3% 1,2173 1,2148 +0,4% USD/JPY 133,23 +0,1% 133,08 131,99 +1,6% USD/KRW 1.283,38 +0,8% 1.272,63 1.268,82 +1,7% USD/CNY 6,8443 +0,3% 6,8269 6,8177 -0,8% USD/CNH 6,8507 +0,2% 6,8366 6,8241 -1,1% USD/HKD 7,8484 -0,0% 7,8495 7,8499 +0,5% AUD/USD 0,6918 -1,0% 0,6985 0,6963 +1,5% NZD/USD 0,6290 -0,7% 0,6334 0,6334 -1,0% Bitcoin BTC/USD 22.123,19 -0,3% 22.196,64 21.780,44 +33,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Wie der Aktienmarkt zeigte sich auch der Dollar von den Verbraucherpreisen hin- und hergerissen. Im Späthandel tendierte der Dollar aber nach oben, gestützt von den gestiegenen US-Marktzinsen. Unter dem Strich gab der Dollarindex auf Tagessicht dennoch minimal nach.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,16 79,06 -1,1% -0,90 -2,9% Brent/ICE 84,69 85,58 -1,0% -0,89 -1,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise fielen um bis zu 1,3 Prozent, nachdem die USA angekündigt hatten, entsprechend einer schon länger bestehenden Vereinbarung, weitere 26 Millionen Barrel aus den strategischen Ölreserven freizugeben. Im asiatisch dominierten Handel am Mittwoch fallen die Preise weiter, nachdem die US-Ölvorräte in der vergangenen Woche laut einem Branchenverband einen starken Anstieg zeigten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.843,85 1.855,70 -0,6% -11,86 +1,1% Silber (Spot) 21,71 21,83 -0,5% -0,11 -9,4% Platin (Spot) 928,75 935,45 -0,7% -6,70 -13,0% Kupfer-Future 4,04 4,08 -0,7% -0,03 +6,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis zeigte sich vom Anstieg der US-Marktzinsen wenig beeindruckt und bewegte sich kaum.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

USA - Geldpolitik

Der Präsident der Federal Reserve von New York, John Williams, fürchtet einen schwierigen Kampf gegen die Inflation. Das Vorgehen gegen die hohe Inflation könne sich dadurch verkomplizieren, dass die Erholung des Wirtschaftswachstums die Nachfrage nach Gütern erhöhe, während Engpässe in den Lieferketten bestehen blieben. Die Fed habe noch einen Weg vor sich, um die Inflation auf ihr Ziel von 2 Prozent zu drücken.

Für den Präsidenten der Federal Reserve von Philadelphia, Patrick Harker, ist der Arbeitsmarkt derzeit "zu heiß", um auf eine Rezession hinzudeuten. Die Fed müsse die Zinsen weiter in Schritten von 25 Basispunkten erhöhen, bis sie bei über 5 Prozent lägen, sagte er. "Sie werden über 5 Prozent liegen - wie viel darüber, wird sich zeigen".

INDONESIEN - Außenhandel

Die indonesische Handelsbilanz zeigt für Januar einen Überschuss von 3,87 Milliarden Dollar, mehr als mit 3,27 Milliarden von Ökonomen geschätzt.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 10,5 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 0,8 Millionen. Für die offiziellen Daten am Mittwocherwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 0,8 Millionen und bei Benzin ein Plus von 1,5 Millionen.

AIRBNB

hat dank der weltweiten Rückkehr der Reiselust erstmals einen Jahresgewinn einfahren können und 1,9 Milliarden Dollar verdient. Im Jahr zuvor war noch ein Verlust von 352 Millionen Dollar angefallen. Vor allem in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres zog die Buchungsnachfrage stark an. Auch in diesem Jahr laufe das Geschäft gut an, so Airbnb.

TESLA

Der langjährige Tesla-Investor Ross Gerber hat einem Medienbericht zufolge mitgeteilt, dass er sich um einen Sitz im Board bemühen will, um den Einfluss von CEO Elon Musk einzudämmen. Laut Gerber haben Musks massive Verkäufe von Tesla-Aktien zur Finanzierung seines Twitter-Kaufs und die schlechte Kommunikation dem Elektroautohersteller geschadet haben, ebenso wie Musks jüngste Konzentration auf Twitter.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2023 02:01 ET (07:01 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.