Die Ergebnisse von 150 Feldversuchen, die auf drei Kontinenten (Europa, Nordamerika, Südamerika) durchgeführt wurden, haben eine signifikante Steigerung des Ertrags bestätigt: Im Durchschnitt +12 %.

Die revolutionären wissenschaftlichen und agronomischen Entdeckungen sind das Herzstück dieser Leistung und haben maßgeblich dazu beigetragen, dass das Unternehmen in den letzten sechs Monaten über nationale und europäische F&E-Programme 10 Millionen Euro beschaffen konnte.

Elicit Plant, ein landwirtschaftliches Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Resistenz von Nutzpflanzen gegen Wasserstress auf Basis einer phytosterolbasierten Technologieplattform spezialisiert hat, gab heute die Validierung der umfassenden Leistungsfähigkeit seiner Lösung für den nachhaltigen Wandel in der Landwirtschaft und die Steigerung der Rentabilität für Landwirte bekannt. Die 150 im Jahr 2022 von unabhängigen Kooperationspartnern weltweit (Europa, Nordamerika, Südamerika) durchgeführten Feldversuche haben eine konsistente und hohe Leistungsfähigkeit der Lösung zur Verringerung der Auswirkungen von Wasserknappheit auf Maiskulturen gezeigt: +12 Produktivitätssteigerung (+10 Scheffel pro Morgen im Durchschnitt/+0,6T/Ha).

Diese für diese Produktkategorie beispiellose Leistung basiert auf der revolutionären wissenschaftlichen und agronomischen Arbeit, die von Elicit Plant geleistet wurde. Das Agtech-Unternehmen hat eine auf Phytosterolen basierende Technologie zur Regulierung des Pflanzenwachstums entwickelt. Phytosterole sind pflanzliche Moleküle, die es den Pflanzen ermöglichen, Wasserstress besser zu verkraften, da sie ihre natürlichen und spezifischen metabolischen Reaktionen stimulieren.

"Diese bemerkenswerten Ergebnisse der Feldversuche, die auf drei Kontinenten mit unterschiedlichen klimatischen Bedingungen durchgeführt wurden, sind eine Bestätigung der wissenschaftlichen Spitzenleistungen von Elicit Plant und der Fähigkeit des Unternehmens, einzigartige Produkte zu entwickeln, die die Herausforderungen des Klimawandels für die Landwirtschaft angehen. Sie bestärken uns auch, unsere ehrgeizige internationale Entwicklungsstrategie weiterzuverfolgen", so Jean-François Déchant, President und Mitbegründer von Elicit Plant. Die Produkte von Elicit Plant werden seit 2019 in Feldversuchen getestet und bis heute wurden insgesamt 500 Versuche mit einer Erfolgsquote (positive Ertragsreaktion) von nahezu 90 durchgeführt. Das Unternehmen hat im Laufe der Jahre den besten Anwendungszeitpunkt, die optimale Formulierung sowie die Wetter- und Bodenbedingungen systematisch untersucht, um die besten Ergebnisse im Hinblick auf Konsistenz und Ertragssteigerung zu erzielen.

Nachdem Elicit Plant es geschafft hat, in den letzten sechs Monaten weitere 10 Millionen Euro über hart umkämpfte nationale und europäische F&E-Programme (beispielsweise Fördermittel im Rahmen des staatlichen Plans "France 2030" die SADEA-Förderung zur Beschleunigung der Umstellung der Landwirte auf Nachhaltigkeit und das Beschleunigungsprogramm des Europäischen Innovationsrats) zu beschaffen, kann das Unternehmen auf ein Jahr zurückblicken, das von erfolgreichen Meilensteinen geprägt war:

Eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 16 Millionen im Februar 2022 unter der Leitung von Sofinnova Partners mit Unterstützung des ECBF-Fonds, des French Tech Seed Fund, der von Bpifrance und früheren Investoren verwaltet wird.

- Die erfolgreiche Einführung der BEST-a-Produktlinie für den Maisanbau in Frankreich, die mittlerweile von mehr als 50 Genossenschaften, darunter die größten des Landes, gelistet wird. Marktzulassungen für seine Produktlinie speziell für den Maisanbau in der Ukraine und in Brasilien.

- Die Verdreifachung der Mitarbeiterzahl zur Unterstützung des globalen Wachstums des Unternehmens. Elicit Plant beschäftigt mittlerweile über sechzig Mitarbeiter in den Bereichen F&E, Zulassung, Marketing und Vertrieb.

- Bahnbrechende wissenschaftliche Entdeckungen, die im Rahmen der anspruchsvollsten Innovationswettbewerbe ausgezeichnet wurden:: DeepTech BPI, FrenchTech Agri20, EIC Accelerator, SADEA-France 2030.

Elicit Plant möchte seine bahnbrechende proprietäre technologische Plattform optimal nutzen und hat einen ehrgeizigen Fahrplan aufgestellt, der die Stärkung der Unternehmensführung, die Diversifizierung der Produktpipeline innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre und die Entwicklung der Partnerschafts- und Wissenschaftsstrategie in Nordamerika umfasst.

Über Elicit Plant

Elicit Plant ist ein 2017 mit dem Ziel gegründetes Agbiotech-Unternehmen, ein Spitzenreiter im Bereich der Umstellung auf Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zu werden und auf die globalen Herausforderungen des Wasserstresses bei Nutzpflanzen zu reagieren. Das im französischen Charente ansässige Unternehmen beschäftigt in seinem F&E-Zentrum auf einer 1.000 ha großen Farm, in seinen Büros in Lyon und in seiner Tochtergesellschaft in Brasilien 60 Mitarbeiter. Die unternehmenseigene Technologie von Elicit Plant wird über die Blattapplikation von Phytosterolen angewandt, d. h. von in den Pflanzen vorkommenden Molekülen, die den Wasserverbrauch der Kulturpflanzen reduzieren. Feldversuche ergaben eine durchschnittliche Ertragssteigerung von +10 Scheffel pro Morgen im Durchschnitt. 2022 begann Elicit Plant mit der Vermarktung seiner BEST-a-Produktlinie für Maiskulturen in Frankreich und bekam die Marktzulassung für die Ukraine und Brasilien. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.elicit-plant.com

Contacts:

Medienkontakt für Elicit Plant

Anne Rein

Strategies Image (S&I)

+33 6 03 35 92 05

anne.rein@strategiesimage.com