Solarmodule schräg anzuordnen, bedarf einer gewissen Planung und des entsprechenden Platzes. Das US-Unternehmen Sunstall bietet mit dem Sunzaun jetzt eine Lösung an, die errichtet werden kann wie - ein Zaun. Die kalifornische Firma Sunstall bringt mit dem Sunzaun ein Konzept an den Markt, das mit Modulen arbeitet, die beidseitig das Sonnenlicht einfangen und dabei vertikal verbaut werden können. So sieht der Sunzaun tatsächlich aus wie ein herkömmlicher Zaun, was ihm eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...