Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006) wird an diesem Mittwoch ihre virtuelle Hauptversammlung in München abhalten. Der im DAX gelistete Konzern schlägt eine Dividende in Höhe von 0,95 Euro je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22 (30. September 2022) vor. Gegenüber dem Vorjahr (0,85 Euro) wird die Dividende damit um 11,8 Prozent erhöht. Beim derzeitigen Aktienkurs von 51,18 Euro liegt ...

