Die Analysten der Baader Bank bleiben im Vorfeld der FACC-Ergebnisveröffentlichung am 23. Februar bei ihrer vorsichtigen Einschätzung (Reduce, Kursziel 5,6 Euro). FACC habe schwierige Zeiten durchgemacht - Covid und der Krieg in der Ukraine hätten sich zuerst auf die Nachfrage und dann auf die Lieferkette und die Kostenstruktur ausgewirkt, so die Analysten. Die Herausforderungen würden das Unternehmen unter großen Druck setzen, die Produktion zu sichern, die Finanzierung neu zu organisieren und die Konzernstrukturen zu optimieren. Die Herausforderungen würden die Ergebnisse von 2022 dominieren und Kostensteigerungen werden nach Meinung der Analysten den größten Teil des Jahres 2023 beeinflussen.

