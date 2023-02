GIGABYTE, ein führender Innovator von Computerhardware- und Serverlösungen, stellt die Serverlinien der nächsten Generation auf dem MWC 2023 aus (Stand #5F60, Halle 5). Erstmals präsentiert sich GIGABYTE zusammen mit seiner jüngsten, ausgegliederten Tochtergesellschaft Giga Computing, die sich auf Unternehmenslösungen spezialisiert hat. Gemeinsam werden sie die neuesten IT-Lösungen für Edge Computing, Green Computing, KI, HPC-Rechenzentren und die Implementierung von Unternehmens-Clouds präsentieren, um das ganze Spektrum der "Power of Computing" zu demonstrieren und zu zeigen, wie sie die Zukunft der Industrie weltweit umgestaltet.

Vom 27.Februar bis zum 2.März stellt GIGABYTE auf dem MWC eine neue Serverserie vor, die in den Bereichen HPC, KI-Entwicklung und Cloud Computing für Furore sorgen soll. Aufgrund der langjährigen Erfahrung von GIGABYTE werden seine Serverlösungen von vielen Branchen wie akademische Einrichtungen, Luft- und Raumfahrtzentren, öffentliche Cloud-Dienste, Halbleiterunternehmen und Animationsstudios eingesetzt, um das volle Potenzial innovativer Entwicklungen zu erschließen.

Edge Data Center beschleunigen das Wachstum des 5G-Ökosystems

Während des MWC wird GIGABYTE die neueste Serie der Edge-Computing-Server vorstellen. Diese Edge-Server können Daten mit außergewöhnlicher Übertragungsgeschwindigkeit und Rechenleistung bei geringerem Energieverbrauch verarbeiten. Dank der geringen Tiefe des Gehäuses passen die Server auch in räumlich begrenzte Bereiche in der Nähe von Datenquellen. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung einer großen Anzahl von IoT-Geräten in Echtzeit.

Die zunehmende Abdeckung des 5G-Netzes, die intelligente Fertigung, die Automobiltechnologie und intelligente Städte sorgen für eine enorm steigende Nachfrage nach Edge-Rechenzentren. Die kompletten Edge-Server-Lösungen von GIGABYTE sollen Unternehmen und Institute in die Lage versetzen, die unendlichen, mit 5G einhergehenden Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.

Die Green-Computing-Lösungen von GIGABYTE steigern die Leistung von Rechenzentren bei geringerem CO2-Ausstoß

Der wachsende Strombedarf von Rechenzentren ist eine der größten Herausforderungen bei der Erreichung der Netto-Null-Ziele. Aufgrund der steigenden Strompreise und der extremen Witterungsbedingungen sind Kühlungslösungen für Rechenzentren ein wichtiger Bestandteil der IT-Strategie.

GIGABYTE präsentiert die Immersion-Cooling-Lösung und kompatible Server auf dem MWC. Die Lösung wurde von einer IC-Gießerei übernommen, um die Kohlenstoffemissionen und die Wärmeabgabe ihres HPC-Rechenzentrums zu verbessern. Der PUE-Wert (Power Usage Effectiveness) konnte deutlich auf unter 1,08 gesenkt werden, und die Leistung der HPC-Prozessoren wurde um über 10 gesteigert, was ein beeindruckendes Beispiel für ein grünes Rechenzentrum darstellt.

GIGABYTE hat hohe Standards für Green-Computing-Technologie in seiner gesamten Server-Produktlinie etabliert. Die Server sind bekannt für ihr erstklassiges Wärmeableitungsdesign und ihre herausragende Performance selbst bei hoher Rechenlast. Verschiedene Einrichtungen wie Universitäten und Telekommunikationsunternehmen haben mit GIGABYTE zusammengearbeitet, um ihre eigenen umweltfreundlichen Rechenzentren zu errichten und eine umfassendere Innovation bei geringerem CO2-Fußabdruck zu erreichen.

GIGABYTE lädt die Teilnehmer auf dem kommenden MWC dazu ein, eine intelligentere und nachhaltigere Vision unter dem Motto "Power of Computing" zu entdecken. Die am Stand präsentierten Highlights sind technische Innovationen in den Bereichen Edge Computing, Green Computing, KI, HPC-Rechenzentren und Enterprise Cloud und verdeutlichen, wie sie unendliche Möglichkeiten für eine bessere Zukunft miteinander verbinden.

GIGABYTE ist ein visionäres, in der Welt der Technik führendes Entwicklungsunternehmen, das seine Hardware-Kompetenz, seine patentierten Innovationen und seine Führungsrolle in der Branche nutzt, um Neues zu schaffen, zu inspirieren und die Technik voranzubringen. GIGABYTE ist seit über 30 Jahren für seine preisgekrönte Leistungsfähigkeit bekannt und in der High-Performance-Computing-Community wegweisend. GIGABYTE stellt Unternehmen seine Kompetenz in der Server- und Rechenzentrumstechnik zur Verfügung, um deren Erfolg zu beschleunigen. An der Spitze des technischen Fortschritts widmet sich GIGABYTE der Entwicklung intelligenter Lösungen, die eine Digitalisierung vom Edge-Computing bis hin zum Cloud-Computing ermöglichen und die es den Kunden gestatten, digitale Informationen zu erfassen, zu analysieren und in Wirtschaftsdaten zu konvertieren, die der Menschheit zugutekommen und "Ihr Leben aufwerten" können.

