Siemens: solide Ergebnisse, starke Seitwärtsrenditen

Siemens hat starke Zahlen zum ersten Quartal 2023 (Stichtag 31.12.22) vorgelegt: Die Konzernumsätze stiegen um 10 Prozent auf 18,1 Mrd. Euro, die operative Marge stieg um 0,4 Prozentpunkte auf 12,3 Prozent. Das Segment Digital Industries, in dem Automatisierungslösungen für die Industrie und die digitale Transformation von Unternehmen entwickelt werden, wies sogar 15 Prozent Umsatzwachstum aus, Smart Infrastructure und Mobility zeigten erfreuliche Auftragseingänge. Das Management hat die Prognose fu?r 2023 deutlich angehoben und erwartet ein Umsatzwachstum zwischen 7 und 10 Prozent und einen Gewinn pro Aktie zwischen 8,90 und 9,40 Euro.

Discount-Strategie mit 8 oder 10 Prozent Puffer (Juni / September)

Das Discount-Zertifikat der BNP Paribas mit der ISIN DE000PF9FKL1 bringt bei einem Preis von 133,09 Euro eine Renditechance von 6,91 Euro oder 14,6 Prozent p.a., wenn Siemens am 16.6.23 mindestens auf Höhe des Caps von 140 Euro notiert. Die baugleiche Strategie mit Bewertungstag 15.9.23 gibt"s von der SG mit der ISIN DE000SH8AR37 zum Preis von 130 und einem Renditepotenzial von 10 Euro oder 12,7 Prozent p.a. Beide Produkte liefern im negativen Szenario eine Siemens-Aktie.

Capped-Bonus-Strategie mit 17 Prozent Puffer (September)

Das Bonus-Zertifikat der DZ Bank (ISIN DE000DW9CHV6) ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 160 Euro ausgestattet. Beim Kaufpreis von 145,55 Euro liegt der maximale Gewinn bei 14,45 Euro (16,4 Prozent p.a.), sofern die Barriere bei 120 Euro (Puffer 17 Prozent) bis zum 15.9.23 niemals verletzt wird. Barausgleich im negativen Szenario. Die Strategie gibt"s aktuell ganz ohne Aufgeld zum Preis der Aktie.

Einkommensstrategie mit 10,5 Prozent Kupon (Dezember)

Die Aktienanleihe von HSBC mit der ISIN DE000HG83GL7 zahlt einen fixen Kupon in Höhe von 10,5 Prozent p.a. Die effektive Rendite steigt durch den Kaufpreis unter pari auf 12,6 Prozent p.a., wenn die Aktie am 15.12.23 mindestens auf dem Basispreis von 145 Euro handelt. Ansonsten erhalten Anleger 6 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 145 Euro; Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Die Anlageprodukte eignen sich grundsätzlich für alle Anleger, die beim aktuellen Aktienkurs auf 5-Jahres-Hoch um 145 Euro das Aufwärtspotenzial für überschaubar halten und bereits von einer Seitwärtsbewegung interessante Renditen realisieren möchten - inklusive Sicherheitspuffer für Schwächephasen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Anlageprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de