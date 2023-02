Ehningen (ots) -Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 des Bertrandt Konzerns verlief positiv. Die Auftragslage in der Automobilbrache stabilisiert sich und eine steigende Projektvergabe an Entwicklungsdienstleister ist zu verzeichnen. Die Gesamtleistung im Konzern stieg um über 20 Prozent im Auftaktquartal des Geschäftsjahres 2022/2023 im Vergleich zum Vorjahr. Für das Gesamtjahr bestätigt Bertrandt das prognostizierte Wachstum der Gesamtleistung um 60 bis 100 Millionen Euro.Nachdem das Geschäftsjahr 2022/2023 im Oktober 2022 unter angespannten weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen startete, wurden die globalen makroökonomischen Vorhersagen zuletzt wieder leicht nach oben revidiert. Laut ifo Institut ist auch die deutsche Autoindustrie besser aufgestellt als im Spätsommer 2022 und die Auftragslage in der Branche stabilisiert sich. "Eine verbesserte Branchenlage ist eine wichtige Voraussetzung, um langfristige Herausforderungen in der Automobilindustrie rund um die Megatrends Digitalisierung, autonomes Fahren, Vernetzung und Elektrifizierung zu gestalten", so Markus Ruf, Mitglied des Vorstands der Bertrandt AG.Der Trend einer vermehrten Nachfrage nach Entwicklungsdienstleistungen, einer steigenden Projektvergabe und einer verbesserten Auslastung im In- und Ausland nach der Pandemie spiegelt sich im aktuellen Berichtszeitraum auch bei Bertrandt wider. Die Gesamtleistung stieg im ersten Quartal 2022/2023 im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 20,3 Prozent auf 280.469 TEUR (Vorjahr: 233.167 TEUR). Das EBIT belief sich im Berichtszeitraum auf 11.496 TEUR (Vorjahr: 9.912). Das Ergebnis nach Ertragssteuern betrug nach drei Monaten im aktuellen Geschäftsjahr 6.243 TEUR (Vorjahr: 4.492 TEUR). Die Recruiting-Maßnahmen im Bertrandt Konzern waren ebenfalls erfolgreich. Die Anzahl der Beschäftigten erhöhte sich spürbar: Zum 31. Dezember 2022 waren 13.416 Mitarbeitende im Konzern tätig (Vorjahr: 12.108).Solange sich der Pandemieverlauf nicht wieder intensiviert, die konjunkturellen Rahmenbedingungen sich nicht verschlechtern, die Energiepreise nicht weiter steigen, unsere Kunden nachhaltig in die Forschung und Entwicklung neuer Technologien investieren, Entwicklungsdienstleistungen weiterhin an Dienstleister vergeben werden und qualifiziertes Personal zur Verfügung steht, erwartet Bertrandt für das Geschäftsjahr 2022/2023 eine positive Entwicklung. Der Engineering-Dienstleister rechnet unverändert mit einem Wachstum der Gesamtleistung um 60 bis 100 Millionen Euro, einer EBIT-Marge (EBIT im Verhältnis zur Gesamtleistung) zwischen 4,1 Prozent und sieben Prozent, Investitionen in Höhe von 25 bis 40 Millionen Euro sowie einem positiven Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit.Über BertrandtAls führender Entwicklungsdienstleister in den Bereichen Automotive, Luftfahrt und Maschinenbau fokussiert sich Bertrandt auf erstklassige technologieorientierte Dienstleistung für die Mobilität von heute und morgen! Die Trends Digitalisierung, Autonome Systeme, Vernetzung und Elektromobilität spielen hierbei eine zentrale Rolle. Durch unsere fast 50-jährige branchenübergreifende Expertise und eine weltweite Präsenz sind wir in der Lage, kundenzentrierte Lösungen schnell und effizient zu erarbeiten. Unsere Stärken liegen in der Fähigkeit, Projekte ganzheitlich umzusetzen - von der Beratung über die Umsetzung und Absicherung bis hin zu Produktionsüberführung und After Sales sowie in der Geschwindigkeit, in der wir Projekte skalieren können. Für die Herausforderungen unserer Kunden engagieren sich rund 13.000 Mitarbeiter*innen an über 50 Standorten weltweit.Pressekontakt:Bertrandt AGBirkensee 171139 EhningenJulia SchmidCorporate CommunicationsMobil: +49 (0)160 98628706E-Mail: julia.schmid@bertrandt.comwww.bertrandt.comOriginal-Content von: Bertrandt AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14016/5441467