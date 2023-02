Da die Bevölkerung immer älter wird und die Rentenkassen leerer, sollen Berufstätige bis 70 Jahre arbeiten. Die Sache hat jedoch einen Haken: Wir altern zwar länger, aber nicht unbedingt gesünder. Forscher und Startups wollen das ändern. Die meisten Berufstätige träumen von einem langen und gesunden Ruhestand. Mit der zunehmenden Lebenserwartung in einigen Ländern begannen die Regierungen jedoch, die Menschen dazu zu drängen, deutlich länger im Erwerbsleben zu bleiben. Die Altersgrenze in Deutschland wurde zwischen 2012 und 2019 beispielsweise schrittweise von 65 Jahre auf 67 Jahre angehoben. Nur wer vor 1947 geboren wurde, darf weiter mit 65 Jahre in Rente ...

