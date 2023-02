London - Der Anstieg der Verbraucherpreise in Großbritannien hat sich den dritten Monat in Folge abgeschwächt. Die jährliche Inflationsrate sank im Januar von 10,5 auf jetzt 10,1 Prozent, teilte die britische Statistikbehörde am Mittwoch in London mit.



Gegenüber dem Vormonat sanken die Verbraucherpreise im ersten Monat des Jahres um 0,6 Prozent. Den größten Abwärtsbeitrag zur Entwicklung der jährlichen Inflationsrate leisteten die Bereiche Verkehr (insbesondere Personenverkehr und Kraftstoffe) sowie Restaurants und Hotels, während Preissteigerungen bei alkoholischen Getränken und Tabakwaren für den größten Aufwärtsbeitrag sorgten.

