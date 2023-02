Am deutschen Aktienmarkt dürfte sich die Richtungssuche zur Wochenmitte fortsetzen. Der DAX steuert dabei auf eine wenig bewegte Eröffnung zu. Am Morgen wurde der deutsche Leitindex minimal höher bei 15.385 Punkte taxiert. Damit verharrt das Börsenbarometer vorerst in seiner Konsolidierungsspanne. Folgende Themen könnten die Kurse am Mittwoch beeinflussen:1. Wall Street fährt AchterbahnDie Verbraucherpreisdaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...