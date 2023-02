DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed-Notenbanker Williams sieht schwierigen Kampf gegen die Inflation

Der Präsident der Federal Reserve von New York, John Williams, fürchtet einen schwierigen Kampf gegen die Inflation. Das Vorgehen gegen die hohe Inflation könne sich dadurch verkomplizieren, dass die Erholung des Wirtschaftswachstums die Nachfrage nach Gütern erhöhe, während Engpässe in den Lieferketten bestehen blieben. Die Fed habe noch einen Weg vor sich, um die Inflation auf ihr Ziel von 2 Prozent zu drücken. Das könne "ein paar Jahre" dauern", sagte Williams bei seiner Rede vor der New York Bankers Association.

Fed-Notenbanker Harker für Erhöhung der Zinsen auf über 5 Prozent

Für den Präsidenten der Federal Reserve von Philadelphia, Patrick Harker, ist der Arbeitsmarkt derzeit "zu heiß", um auf eine Rezession hinzudeuten. Die Fed müsse die Zinsen weiter in Schritten von 25 Basispunkten erhöhen, bis sie bei über 5 Prozent lägen, sagte Harker bei einer Veranstaltung an der La Salle University.

Fed-Vizepräsidentin Brainard wird Bidens neue Chef-Wirtschaftsberaterin

Die Vizepräsidentin der US-Notenbank Fed, Lael Brainard, wird neue oberste wirtschaftspolitische Beraterin von US-Präsident Joe Biden. Die in Hamburg geborene 61-Jährige wird Direktorin des Nationalen Wirtschaftsrats im Weißen Haus, wie das US-Präsidialamt mitteilte. Die Wirtschaftsexpertin folgt auf dem Posten auf Brian Deese, dessen Abgang das Weiße Haus Anfang Februar angekündigt hatte.

Chinas Notenbank lässt wichtigen Referenzzins erneut unverändert

Chinas Notenbank hat einen wichtigen Referenzzinssatz am Mittwoch unverändert belassen, was darauf hindeutet, dass sie auch ihre Referenzzinssatz für Bankkredite (LPR) im Februar nicht ändern wird. Die People's Bank of China (PBoC) stellte dem Bankensystem über ihre einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) 499 Milliarden Yuan (ca. 68 Milliarden Euro) zu einem stabilen Zinssatz von 2,75 Prozent zur Verfügung. Der MLF-Zinssatz wird zur Ermittlung des LPR herangezogen.

Ifo: Fachkräftemangel lässt zu Jahresbeginn etwas nach

Der Mangel an Fachkräften hat in Deutschland zu Jahresbeginn etwas nachgelassen. Laut einer Umfrage des Ifo-Instituts gaben 43,6 Prozent der Unternehmen im Januar an, von Fachkräftemangel beeinträchtigt zu werden, nach 45,7 Prozent im Oktober 2022. Besonders im Dienstleistungssektor werden Fachkräfte gesucht, im verarbeitenden Gewerbe ist die Situation entspannter.

Verdi ruft zu Streiks an mehreren deutschen Flughäfen auf

Flugreisende in Deutschland müssen sich am Freitag auf massive Behinderungen einstellen. Grund dafür ist ein Streikaufruf von Verdi für mehrere Flughäfen, darunter auch die Drehkreuze München und Frankfurt am Main. "Aufgrund des Streiks ist mit starken Auswirkungen vor allem im innerdeutschen Flugverkehr von Verspätungen, über Ausfälle bis hin zum teilweise Erliegen des Luftverkehrs zu rechnen", erklärte die Gewerkschaft.

Tarifverhandlungen für Ärzte an kommunalen Kliniken ergebnislos

In den Tarifverhandlungen für die Ärzte an kommunalen Kliniken ist auch die zweite Runde ergebnislos geblieben. Dies teilten die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und die Gewerkschaft Marburger Bund in Berlin mit. Die dritte Runde soll demnach am 3. und 4. April stattfinden.

Merz schließt Lieferung von Kampfjets an Ukraine nicht aus

CDU-Chef Friedrich Merz hält es für möglich, dass Deutschland Kampfjets an die Ukraine liefert. "In diesem Krieg ist leider gar nichts auszuschließen", sagte Merz dem Magazin Stern. Er könne die Forderung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach Kampfflugzeugen nachvollziehen.

Washington lässt für 522 Millionen Dollar Munition für die Ukraine produzieren

Die US-Regierung hat einen mehr als 500 Millionen Dollar schweren Rüstungsauftrag an zwei Konzerne vergeben, die mit dem Geld Artillerie-Munition für die ukrainische Armee produzieren sollen. Die erste Munition aus diesem Auftrag solle bereits im kommenden Monat geliefert werden, teilte die US-Armee mit. Die Ankündigung kommt inmitten von Warnungen Kiews, dass die ukrainischen Streitkräfte im Kampf gegen Russland nicht genug Waffen und Munition haben könnten.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Verbraucherpreise Jan -0,6% gg Vm; +10,1% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Jan PROG: -0,3% gg Vm; +10,3% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Kern Jan -0,9% gg Vm; +5,8% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Kern Jan PROG: -0,5% gg Vm; +6,2% gg Vj

Indonesien Exporte Jan 22,31 Mrd USD

Indonesien Importe Jan 18,44 Mrd USD

Indonesien Handelsbilanz Jan Überschuss 3,87 Mrd USD (PROG Überschuss 3,27 Mrd USD)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2023 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.