Auch wenn sich die Inflation zunehmend im Haushaltsbudget der Österreicher:innen bemerkbar macht, planen 4 von 5 Österreicher:innen in Zukunft Geld zu veranlagen, wie aus der aktuellen Spar- und Kreditprognose der Erste Bank hervorgeht. Trotz steigender Zinsen bestätigen das Sparbuch (54%, -3PP) und der Bausparvertrag (36%, -2PP) den Abwärtstrend vergangener Jahre und verlieren kontinuierlich an Beliebtheit. Allerdings büssen auch Wertpapiere, wie Fonds, Aktien und Anleihen bei den heimischen Anleger:innen im vergangenen sehr turbulenten Börsenjahr leicht an Beliebtheit (32%, -2PP) ein. Das Ansparen in Gold (23%, +3PP) hingegen erfreut sich in Krisenzeiten wachsender Beliebtheit. Ein deutliches Plus verzeichnet die geplante Veranlagungssumme - sie steigt um 22 Prozent von ...

