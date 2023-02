Der amerikanische Halbleiterkonzern Analog Devices Inc. (ISIN: US0326541051, NASDAQ: ADI) schüttet am 8. März 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,86 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus. Record date ist der 27. Februar 2023. Im Vergleich zum Vorquartal (0,76 US-Dollar je Aktie) ist dies eine Anhebung um 13 Prozent. Somit werden auf das Jahr hochgerechnet 3,44 US-Dollar ausgeschüttet. Die ...

