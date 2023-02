DJ DIW-Chef: Geplante Aktienrente löst Probleme bei der Rente nicht

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hält die geplante Aktienrente der Bundesregierung für unzureichend, um die Rente zu stabilisieren."Es ist besser als nichts, aber es ist nicht der große Wurf. Es ist nicht die Lösung, wo wir jetzt sagen können, oh toll, wenn wir in Rente gehen 2037, dann kriege ich 10, 20, 30 Prozent mehr an Rente", sagte Fratzscher im Deutschlandfunk. Dies wären seiner Ansicht nach Größenordnungen, bei denen eine Aktienrente wirklich helfe. Der von der Bundesregierung geplante Einsatz von 10 Milliarden Euro jährlich für die Aktienrente sei "einfach zu klein".

In Deutschland gebe es drei zentrale Probleme, die einer einträglichen Rente im Wege stünden. So gebe es in Deutschland einen ungeheuer großen Niedriglohnsektor, unterbrochene Erwerbsbiographien schmälerten die Rente und die hohe Teilzeitquote gerade bei Frauen würde sich negativ auswirken. "Menschen brauchen bessere Arbeitseinkommen und sie müssen in ihrem Arbeitsleben die Chance haben, selber Vorsorge treffen zu können, sparen zu können. Da liegt wirklich der Schlüssel", sagte Fratzscher. "Die Aktienrente ist gutgemeint, aber sie wird das natürlich nicht lösen."

Die Bundesregierung will ab diesem Jahr jährlich 10 Milliarden Euro aufwenden, die über neue Schulden finanziert und dann in einen Aktienfonds investiert werden. Aus öffentlichen Mitteln soll ein Kapitalstock aufgebaut werden, dessen Erträge ab Mitte der 2030er Jahre zur Stabilisierung der Rentenbeiträge in der gesetzlichen Rentenversicherung beitragen sollen. Die Erträge sollen dann dazu genutzt werden, rund einen Beitragspunkt bei den Rentenbeitragszahlern zu reduzieren.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2023 03:27 ET (08:27 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.