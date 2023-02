Krombach (ots) -Mit EINS Hell geht ab 20. März das neue Hellbier von Krombacher in Nordrhein-Westfalen an den Start. Und was für EINS: Süffig-milder Geschmack trifft hier auf einen einzigartigen Markenauftritt."Mit unserem neuen EINS Hell setzen wir auf EINSigartigkeit - sowohl beim Geschmack, als auch beim Design und in der Kommunikation", sagt Lars Dammertz, Leiter Marketing Bier der Krombacher Brauerei."Die Idee von EINS Hell macht einfach Spaß. Bereits der Produktname sorgt für eine unmittelbare Ansprache und einen hohen Wiedererkennungswert. Durch den individuellen Auftritt und eine passende, aufmerksamkeitsstarke Kampagne bringen wir EINS Hell an die relevanten Touchpoints in NRW und zeigen: EINS ist wie keins."EINS Hell ist EIN(S)deutig anders: Mit seinem modernen Look in der beliebten 0,33l Euroflasche, dem auffälligen Markenlogo und einem eigenen Sortenkasten hebt sich die Krombacher Neuheit ab und sticht im weiter wachsenden Trendsegment der Hellbiere deutlich hervor.Auch in der Aktivierung geht EINS Hell eigene Wege. So kommen regelmäßig wechselnde Etiketten zum Einsatz. Slogans wie "EINS für dich", "EINS für den Weg" oder "EINS ganz gemütlich" sorgen für Abwechslung auf der Flasche und im Regal. Geplant ist zudem ein impulsstarker Kommunikationsansatz über alle Kanäle: Digital, auf Plakaten, am PoS im Einzelhandel, in der Gastronomie oder am Kiosk wird EINS Hell präsent sein. Mit Samplings in ausgewählten NRW-Städten und gesponserten WG-Partys lädt Krombacher ab Frühjahr zudem auf EINS zum Probieren ein.EINS Hell kommt ab Ende März zunächst in Nordrhein-Westfalen in den Handel und die Gastronomie. Das Neuprodukt wird zusätzlich im Shop von ready2drink verfügbar sein: www.ready2drink.de.Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KGPeter Lemm, UnternehmenssprecherHagener Straße 26157223 Kreuztal-KrombachMail: presse@krombacher.deTel.: + 49 (0) 2732 880 813Twitter: @krombacherOriginal-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42000/5441543