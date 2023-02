Jena (ots) -Der Ärzte und Ärztinnenverband Long COVID (ÄLC) hat einen neu gewählten Vorstand.Ab 15. Februar 2023 wird Univ. Prof. Dr. med. Martin Walter, Direktor der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Jena, die Leitung des Verbands als Präsident übernehmen. Erklärtes Ziel des Ärzte und Ärztinnenverbands Long COVID ist die stetige Vernetzung und der nachhaltige Austausch zwischen Forschung, Ärzten und Patienten.Professor Walter gehörte bereits zum Gründungsvorstand und unterstreicht für seine Präsidentschaft die interdisziplinäre Behandlung der Krankheitsbilder Post- und Long Covid:"Gerade die Psyche vieler Patientinnen und Patienten ist massiv belastet. Dennoch ist es extrem wichtig, Patienten in ihrem Leiden nicht auf entweder psychische oder somatische Ursachen zu reduzieren sondern stattdessen die Interdisziplinarität von den Ursachen über die Behandlung und Versorung bis zur Aus- und Weiterbildung konsequent mitzudenken und umzusetzen", so Walter.Prof. Walter folgt auf Dr. Jördis Frommhold, die als Präsidentin mit dem Gründungsteam des ÄLC mit Prof. Walter als Tagungspräsidenten auch den 1. Long Covid Kongress in Jena unter der Schirmherrschaft von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach veranstaltet hatte."Wir sind mehr als glücklich, Frau Dr. Frommhold im Gründungsteam gehabt zu haben", sagt Hauptgeschäftsführer Eberhard Mehl, "mehr Dynamik und mehr Experten-Netzwerk hätten wir uns für den Start nicht wünschen können." Dem Verband und Vorstand bleibt Dr. Frommhold erhalten, als Vizepräsident amtiert weiterhin Dr. med. Daniel Vilser.Long Covid Kongress für den Austausch mit Politik, Forschung & BetroffenenMit vielen wichtigen Impulsen für die Diagnose und Behandlung von Long COVID war der 1. Long Covid Kongress im November, der gleichzeitig der Jahreskongress des ÄLC darstellte, mit fast 2.500 Teilnehmern ein großer Erfolg. Wichtig war hierbei der breite Austausch sowohl über die medizinischen Fachdisziplinen als auch mit Betroffenen und Vertretern der Politik.Prof. Walter über den 1. Long Covid Kongress: "Die enge Zusammenarbeit mit allen Beteiligten vor allem mit den Betrofffenenverbänden ist uns ein zentrales Anliegen und wir wünschen uns eine Fortführung der Austausches auf Augenhöhe auch für die Ausrichtung unseres 2. Kongress im November 2023 in Jena."Noch mehr Austausch zwischen den FachrichtungenDen Vorstand ergänzen wird ab sofort außerdem der Leiter des Instituts für Medizinische Genetik der Universitätsmedzin Rostock Prof. Dr. Jörn Bullerdiek. Der erfahrene Humangenetiker wird die wichtigen Themen Forschung & Entwicklung betreuen. Des Weiteren ergänzen Prof Dr. Thomas Frese, Institut für Allgemeinmedizin, Universität Halle und Prof. Dr. Andreas Stallmach, Klinik für Innere Medizin IV des Universitätsklinikums Jena den Vorstand und bilden wichtige Bindeglieder zur allgemeinmedizinischen und internistisch-infektiologischen Versorgung.Über den Ärzte und Ärztinnenverband Long COVIDDer Ärzte und Ärztinnenverband Long COVID wurde am 20.12.2021 auf Initiative des Bundesministeriums für Gesundheit gegründet und setzt sich aus Mediziner:innen und Expert:innen diverser Fachrichtungen zusammen. Die vordergründige Aufgabe des Verbandes ist es, die Erforschung von Krankheitsbildern, welche nach der Genesung von COVID-19 auftreten, durch Einbeziehung aller medizinischen Aspekte zu unterstützen, neues Wissen für Entscheidungsprozesse zur Verfügung zu stellen sowie den Aufbau von Versorgungseinrichtungen voranzutreiben, um die Behandlung und die Teilhabe von Menschen die mit Long- bzw. Post COVID betroffen sind, zu verbessern.Pressekontakt:Website: https://long-covid-verband.de/Pressekontakt: Benjamin LehmannMobil: +491723979687E-Mail: benjamin.lehmann@vjsual.comÄrzte und Ärztinnenverband Long CovidKassenärztliche Bundesvereinigung KdöRHerbert-Lewin-Platz 210623 BerlinPostfach 12 02 6410592 BerlinOriginal-Content von: Ärzte und Ärztinnenverband Long Covid, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168530/5441540