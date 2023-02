Strasbourg (ots) -ARTE-Streamingtipps für die zweite Februarhälfte 2023Schwerpunkt "Ukraine, ein Jahr Krieg in Europa"Die Überlebenden von MariupolDokumentarfilm - Online vom 19. Februar bis 21. Mai 2023Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat aus der blühenden Metropole eine von Bomben gezeichnete Ruinenstadt gemacht. Dort wurden in diesem Krieg mehr ZivilistInnen getötet als in jeder anderen europäischen Stadt seit dem Zweiten Weltkrieg. EinwohnerInnen von Mariupol erzählen im Dokumentarfilm von Robert Barnwell eindrucksvolle, schockierende Geschichten von Tapferkeit, Verlust und Entschlossenheit. Schwerpunkt "Ukraine, ein Jahr Krieg in Europa""Kateryna" - Oper von Alexander Rodin - Eine Uraufführung der Oper OdessaOper - Online only ab 24. Februar 2023, 18.00 UhrZum Jahrestag des Kriegsbeginns zeigt ARTE Concert die ukrainische Oper "Kateryna", ein Auftragswerk des Opernhauses von Odessa an den ukrainischen Komponisten Alexander Rodin. Die Premiere der Oper war für ursprünglich für den 27. März 2022, den Welttheatertag, geplant. Im September 2022 wurde "Kateryna" trotz des russischen Angriffskrieges unter schwierigsten Bedingungen im Opernhaus von Odessa uraufgeführt.Schwerpunkt "Die Bären sind los - ARTE und die 73. Berlinale"SchwesterleinFernsehfilm - Online vom 17. Februar bis 23. März 2023Lisa, einst brillante Theaterautorin, schreibt nicht mehr. Als ihr Zwillingsbruder Sven an einer aggressiven Leukämie erkrankt, setzt sie alles in Bewegung, um ihn wieder auf die Bühne zu bringen und vernachlässigt dabei alles andere. Ein Film über Krankheit, Hoffnung und bedingungslose Unterstützung mit Nina Hoss und Lars Eidinger in den Hauptrollen. Der Film lief 2020 im Wettbewerb der Berlinale und gewann 2021 fünf Schweizer Filmpreise.Mord auf Seite einsSerie - Online only vom 17. Februar 2023 bis 16. Februar 2024Eine große Londoner Tageszeitung ermittelt in zwei mysteriösen Todesfällen und vielleicht einer Staatsaffäre! Sie taucht ein in die Londoner City und zeigt die gefährlichen Verstrickungen von Politik, Wirtschaft und Presse. Preisgekrönte britische Miniserie, die die ZuschauerInnen bis zur letzten Minute in Atem hält. Mit Bill Nighy, John Simm und David Morrissey.Psycho10-teilige Dokumentationsreihe - 2. Staffel ab sofort onlineDer Druck steigt. Die Psyche ächzt. Seelische Gesundheit ist ein hohes Gut, das scheinbar nur wenigen vergönnt ist. Ein Format, das weder esoterisch, noch betroffenheitsduselnd und auch nicht enzyklopädisch ist, legt die Gesellschaft auf die Couch. Verstehen Sie Ihre autistische Nachbarin, Ihren depressiven Bruder, und vielleicht auch Ihre eigenen Schlafprobleme... In der zweiten Staffel von "Psycho".Grandbrothers im Kölner DomKonzert - Online vom 26. Februar bis 24. August 2023Kurz nach Karneval verzaubern auf ARTE zwei Düsseldorfer den Kölner Dom: "Grandbrothers" sind bekannt für ihre Klang-Licht-Inszenierungen. Zum 700. Jubiläum der Chorweihe erschufen sie im vergangenen Sommer in den heiligen Hallen des Kölner Wahrzeichens ein Konzert ohnegleichen. Der Kölner Dom diente danach auch als Soundkulisse für die Aufnahmen ihres vierten Studioalbums.Notre-Dame, die Jahrhundertbaustelle (1-3)3-teilige Dokumentation - Online vom 25. Februar bis 2. Mai 2023Wie erbaute man vor 800 Jahren eine der größten Kathedralen der Welt? Wie rekonstruiert man diesen Prozess heute ohne ein einziges schriftliches Dokument? Nach dem Brand der Notre-Dame de Paris versammeln sich kluge Köpfe, um die wohl bekannteste Baustelle der Welt wieder in ein betretbares Gotteshaus zu verwandeln. Spektakuläre Drohnenaufnahmen fangen den Spagat zwischen High-Tech und Spiritualität ein.Unsere Meere (1-4)4-teilige Dokumentationsreihe - Online ab 16. und 23. Februar bis 16. Mai 2023In beeindruckenden Aufnahmen unter und über der Wasseroberfläche entdeckt die vierteilige Dokumentationsreihe die Meere vor unserer Haustür neu. Dabei klammert die Serie die vielfältigen Bedrohungen von Nord- und Ostsee nicht aus. Thomas Behrend erschafft ein umfangreiches, bildstarkes Filmdokument mit Axel Milberg als Erzähler.