MÄRKTE EUROPA/Nach US-Inflation steht Einzelhandel im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas fester sind Europas Aktienmärkte am Mittwoch in den Handel gestartet. Der DAX legt um 0,4 Prozent zu auf 15.438 Punkte, der Euro-Stoxx-50 verbessert sich um 0,5 Prozent auf 4.258 Punkte. Neben einer Flut von Unternehmenszahlen geht die Interpretation der US-Inflationsdaten vom Vortag weiter.

"Nach dem schon überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht und jetzt auch noch einem Anstieg der US-Kerninflation zum Vormonat gibt es wenig Gründe, auf eine entspannte Fed-Politik zu setzen". Vor allem in 2-jährigen T-Bonds dürfte das weiter für Bewegung sorgen, da sie bereits begonnen hatten, Zinssenkungen in den USA einzupreisen. Hier sei der Markt voreilig gewesen. Auch am deutschen Anleihemarkt gibt es noch keine klaren Tendenzen - je nach Laufzeit gibt es kleinere Gewinne oder Verluste.

US-Einzelhandel als nächster Hinweis auf Zinspolitik

Die Wetten auf den Umfang der nächsten Zinserhöhung bei der US-Notenbanksitzung im März gehen zunächst noch weiter von einem Zinsschritt um 25 Basispunkte aus. Die Wahrscheinlichkeit dafür ging nur marginal zurück auf rund 88 nach zuvor 91 Prozent.

In den Fokus rücken damit die US-Einzelhandelsumsätze am Nachmittag. Sollten auch sie stärker als erwartet ausfallen, dürfte die Fed die Zinsen bis auf 5,5 Prozent erhöhen müssen, um die Inflation zu zähmen, heißt es von Goldman Sachs Asset Management. Erwartet wird bislang ein Umsatzanstieg im Januar von 1,9 Prozent zum Vormonat.

In Europa sorgen auch die Verbraucherpreise aus Großbritannien nicht für Entspannung. Sie zeigen sich weiter sehr hoch und knapp über der 10-Prozent-Marke gegenüber dem Vorjahr - auch wenn die Inflationsrate bereits den dritten Monat in Folge gesunken ist. In der Eurozone werden zudem noch Handelsbilanz und Industrieproduktion vorgelegt. In den USA stehen neben den Retail-Daten diverse Konjunkturindikatoren wie Industrieproduktion und der Empire State Manufacturing Index für Februar an.

Berichtssaison läuft weiter an - Supermärkte überraschen positiv

Mit weiteren Quartalszahlen läuft auch die Berichtssaison in Europa weiter an. Bei Elmos Semiconductor treiben starke Geschäftsdaten sowie ein deutlich optimistischerer Ausblick auf 2023. Die Aktien legen um 5,7 Prozent zu.

Auch bei dem Einzelhandelskonzern Ahold Delhaize geht es um 5,9 Prozent nach oben. Der Gewinn liege deutlich über den Erwartungen, und auch die EBIT-Marge habe mit 4,4 Prozent die Erwartung von 3,8 Prozent deutlich geschlagen, heißt es am Markt.

Sogar von überraschend starken Zahlen spricht ein Marktteilnehmer mit Blick auf Carrefour. Der Handelskonzern hat den Gewinn entgegen den Erwartungen gesteigert, erhöht die Dividende und hat ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Der Markt honoriert dies mit 8,1 Prozent Aufschlag.

Bei der britischen Bank Barclays enttäuscht dagegen der neue Ausblick und drückt die Aktien um 8,6 Prozent ins Minus. Die Titel des Luxuskonzerns Kering legen nach anfänglichen Verlusten nun um 1,3 Prozent zu. Hier hat der Absatz von Gucci enttäuscht.

Heineken steigen um 1,7 Prozent nach gut aufgenommenen Daten. Bei dem Bierbrauer haben sowohl der Umsatz als auch der Gewinn etwas über den Prognosen gelegen.

United Internet erhöhen sich um 2,8 Prozent dank eines Aktienrückkaufs. Das Unternehmen will für gut 290 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen, zudem werden 2 Prozent des Grundkapitals eingestampft. Die Telekommunikations-Branche war bereits am Dienstag mit dem Einstieg von Liberty Global bei Vodafone in den Blick geraten.

Encavis legen 0,7 Prozent zu. Der Wind- und Solarparkbetreiber hat den Umsatz stärker gesteigert als erwartet. Auch die Gewinnkennziffern liegen über der hauseigenen Prognose.

Bei SAF-Holland geht es 1,1 Prozent höher nach besseren vorläufigen Gesamtjahreszahlen. Ein Ausblick auf das laufende Jahr wurde jedoch noch nicht gegeben.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.258,45 +0,5% 19,69 +12,3% Stoxx-50 3.933,98 -0,0% -1,83 +7,7% DAX 15.438,34 +0,4% 57,78 +10,9% MDAX 28.483,60 +0,5% 152,24 +13,4% TecDAX 3.273,10 +0,2% 7,16 +12,1% SDAX 13.440,98 +0,6% 86,70 +12,7% FTSE 7.946,15 -0,1% -7,70 +6,7% CAC 7.256,85 +0,6% 43,04 +12,1% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,42 -0,02 -0,15 US-Zehnjahresrendite 3,74 -0,01 -0,14 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:05 Di, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0721 -0,1% 1,0710 1,0731 +0,2% EUR/JPY 142,94 +0,0% 142,86 142,49 +1,8% EUR/CHF 0,9905 +0,1% 0,9896 0,9886 +0,1% EUR/GBP 0,8866 +0,5% 0,8846 0,8816 +0,2% USD/JPY 133,33 +0,2% 133,39 132,80 +1,7% GBP/USD 1,2091 -0,7% 1,2106 1,2172 -0,0% USD/CNH (Offshore) 6,8557 +0,3% 6,8521 6,8322 -1,0% Bitcoin BTC/USD 22.104,00 -0,4% 22.135,61 22.080,73 +33,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,84 79,06 -1,5% -1,22 -3,2% Brent/ICE 84,48 85,58 -1,3% -1,10 -1,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 53,75 52,39 +2,6% +1,36 -29,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.835,24 1.855,70 -1,1% -20,47 +0,6% Silber (Spot) 21,53 21,83 -1,4% -0,30 -10,2% Platin (Spot) 927,23 935,45 -0,9% -8,23 -13,2% Kupfer-Future 4,03 4,08 -1,1% -0,05 +5,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

